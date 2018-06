Artur Saładiak mistrzem w najbrutalniejszej odmianie kickboxingu

Artur Saładiak potrzebował czterech rund, aby zdobyć pas organizacji World Lethwei Championship. W Yangonie, stolicy Mjanmy (Birmy) trenujący w Wielkiej Brytanii Polak znokautował reprezentanta gospodarzy Saw Ba Oo. Lethwei czyli boks birmański jest ekstremalną odmianą kickboxingu.

Pochodzący z Mirosławic zawodnik był większy od swojego przeciwnika i tą przewagę fizyczną wykorzystywał od początku. Przeważał także boksersko, a stopniowo w ruch wchodziły również bliskie mu z muay thai kolana i łokcie.



Ostatecznie w czwartym starciu udało się w końcu powalić przeciwnika. Po bardzo mocnym kolanie w klinczu birmańczyk padł i został wyliczony przez sędziego. Ostatecznie nie mógł kontynuować i Saładiak stał się pierwszym zawodnikiem spoza Mjanmy, który stał się posiadaczem tytułu w WLC.



Jego rywal to fighter, który na co dzień rywalizuje w jednej z największych organizacji MMA na świecie, ONE Championship. Singapurczycy regularnie organizują swoje wydarzenia w Yangonie. Tam też do ostatnio rywalizował Oo, którego rekord w mieszanych sztukach walki to 2-2.

Lethwei jest podobne do boksu tajskiego z tą różnicą, że walczy się bez rękawic i dozwolone są uderzenia głową. World Lethwei Championship prezentuje trochę inne zasady, niż te tradycyjne, według których wygrać można jedynie przez nokaut, a posłany na deski zawodnik może dostać kilka minut, aby dojść do siebie i kontynuować rywalizację. W WLC, jak w kickboxingu, są arbitrzy punktowi i nie ma tego swoistego "koła ratunkowego".

Artur Saładiak mówił, że chciałby podpisać kontrakt z Glory, ale możliwe, że trafi do ONE, które od niedawna zaczęło promować walki w uderzanych formułach K-1 i muay thai.