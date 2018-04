Cztery razy ”nie”. Wielka walka ponownie odwołana

7 kwietnia na gali UFC 223 mieli zmierzyć się Tony Ferguson i Chabib Nurmagomiedow, a stawką konfrontacji miał być pas mistrzowski w kategorii lekkiej. Jednak do walki nie dojdzie – Ferguson doznał poważnej kontuzji podczas kręcenia materiałów promocyjnych. To już czwarty raz, gdy ich starcie zostało odwołane. Fergusona zastąpi Max Holloway.

11 grudnia 2015 r., 16 kwietnia 2016, 4 marca 2017 – w tych dniach miała się odbyć walka Nurmagomiedowa (25-0) z Fergusonem (23-3). Za pierwszym razem Rosjanin z Dagestanu doznał kontuzji. Za drugim Ferguson wycofał się z powodu zapalenia płuc. Za trzecim – Nurmagomiedow nie został dopuszczony do walki przez lekarzy, bo zasłabł w trakcie ścinania wagi. Tym razem na przeszkodzie stanął uraz Fergusona – Amerykanin w trakcie kręcenia materiałów promocyjnych upadł na ziemię i złapał się za kolano. Według lekarzy naderwał więzadło i niewykluczone, że będzie musiał przejść operację.

Ferguson był tymczasowym mistrzem kategorii lekkiej, a na UFC 223 miał walczyć z Nurmagomiedowem o prawowity pas, który przedtem należał do Conora McGregora. Irlandczyk został pozbawiony tytułu, bo wolał walczyć z Floydem Mayweatherem w bokserskim ringu, a później udał się na urlop, który trwa do dziś. Mimo kontuzji ”El Cucuya” walka o pas dojdzie do skutku.

Amerykanin zostanie zastąpiony przez swojego rodaka, Maxa Hollowaya (19-3), który jest aktualnym posiadaczem tytułu w kategorii piórkowej. Hawajczyk wyznał, że ”nawet się nie zastanawiał” i od razu zgodził się na pojedynek. Jeśli wygra, to będzie drugim zawodnikiem po McGregorze w historii UFC, który jednocześnie był mistrzem dwóch dywizji.

Jednak zdecydowanym faworytem walki wieczoru UFC 223 jest Nurmagomiedow. Eksperci zwracają uwagę, że Holloway będzie miał ogromne problemy z silniejszym rywalem, który jest znakomitym zapaśnikiem, a w swojej ostatniej walce dosłownie zdemolował Brazylijczyka Edsona Barbozę.

Na UFC 223 dojdzie również do walki o pas mistrzowski kobiet w kategorii słomkowej. Broniąca tytułu Amerykanka Rose Namajunas zmierzy się w rewanżu z Joanną Jędrzejczyk. Mimo porażki przez techniczny nokaut w pierwszej walce faworytką bukmacherów pozostaje Polka.

