Igrzyska bólu, czyli festiwal sportów walki

W weekend w Polsce miały miejsce dwie duże gale sportów walki. Pomijając różnice w poziomie sportowym, Narodowa Gala Boksu i Fight Exclusive Night miały jeden wspólny mianownik - nie zamykały się w promowaniu jednej formuły. Na obu wydarzeniach zobaczyliśmy pojedynki według trzech różnych zestawów zasad - boksu, kickboxingu i MMA. Kto dał początek temu zjawisku i dlaczego robi się popularne?

Narodowa Gala Boksu wbrew nazwie nie miała w rozpisce tylko walk bokserskich. W ringu rozstawionym na środku Stadionu Narodowego zaprezentowali się również kickbokserzy i zawodnicy MMA. Mało tego, nie były to przypadkowe nazwiska, bo przecież chodziło m.in o walczącego kiedyś w UFC Piotra Hallmanna, jednego z najlepszych kickbokserów wyższych kategorii w Polsce Tomasza Sararę, czy powracającą legendę wagi ciężkiej Łukasza Jarosza. W tym samym czasie we Wrocławiu Fight Exclusive Night skupiło się na pojedynkach w MMA, lecz jedyna konfrontacja, w której zawodnicy założyli duże rękawice, była o pas w kategorii do 77 kg. Jak się później okazało, do Nowego Sącza zabrał go Łukasz Pławecki. "Boom Boom" ma na koncie występy w czołowych organizacjach jak Kunlun Fight czy Glory, a trofeum wrocławskiego promotora było piątym zdobytym od grudnia 2016. Jego rywal Wojciech Wierzbicki jest zresztą również uznanym w kraju zawodnikiem.

Wydarzenia z piątkowego wieczoru chociaż teoretycznie zupełnie różne, nie zamykały się w sztywnych ramach. Pomysł łączonych imprez nie jest jednak nowy i spokojnie sięga ponad dwudziestu lat. Trzeba też podkreślić, że początki bywały... trudne i dosyć specyficzne, zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia.

Dziwne rękawice i gumowa klatka – witamy w Japonii

Gdy pod koniec XX wieku w Japonii powstała organizacja PRIDE, na początku zakładała ona pojedynki według różnych zasad. Co prawda skupiano się głównie na mieszanych sztukach walki, ale nie wykluczano innych form rywalizacji. Na inauguracyjnej gali 25 października 1997 roku w ringu pojawili się kickbokserzy. Pierwszy zwycięzca światowego Grand Prix K-1 Branko Cikatić zmierzył się z Ralphem White'm. Pojedynek odbywał się na zasadach stójkowych a użyto w nim bardzo nietypowych rękawic. Były duże jak bokserskie, ale z z otworami na palce, przypominające przerośnięte piąstkówki do MMA, mające teoretycznie ułatwiać klincz. Nie będzie nadużyciem określenie tej inicjatywy jako falstart. Cikatić po wyprowadzonej serii kopnął jeszcze rywala, gdy ten znajdował się w pozycji leżącej. White nie mógł kontynuować i rezultat zweryfikowano jako no contest. Nie zniechęciło to organizatorów, którzy na następnej imprezie zrobili dwie kolejne uderzane walki, gdzie na szczęście obyło się już bez incydentów. W międzyczasie PRIDE zmieniło właściciela, który na gali numer 6 dorzucił do karty konfrontację w karate kyokushin. W lipcu 1999 Nobuaki Kakuda (znany później m.in. z walk i sędziowania w K-1) zmierzył się legendarnym Hirokim Kurosawą. Potem na kilka lat zaprzestano tego typu praktyk i dopiero współpraca z K-1 przyniosła nadspodziewane efekty.

K-1 istniało od 1993 roku ewoluując z kontaktowego karate Seidokaikan, które nie stroniło od eksperymentów. Założony przez Kazuyoshiego Ishiiego w latach 80. styl wyróżniał się wśród innych odmian tej sztuki. Na zawodach w ramach dogrywki zawodnicy... zakładali rękawice bokserskie i rywalizowali przez jedną rundę na zasadach zbliżonych do tych znanych później z K-1. Z kolei na wczesnych galach tej organizacji nie brakowało zestawień w karate. Od 1994 roku od czasu do czasu dopuszczano także walki we wczesnej formie MMA, czyli w vale tudo. Na specjalną uwagę zasługuje pierwsza tego typu konfrontacja między mającymi już wtedy występy w UFC Kimo Leopoldo i Patrickiem Smithem. Na K-1 Legend '94... przerobiono ring na klatkę! Nie, nie chodzi tu o znany z dzisiejszych czasów klatkoring. Konstrukcja była w stu procentach tymczasowa. Otóż siatka znajdowała się tuż przed linami, a gdy zawodnicy w nią wpadali, uginała się cała konstrukcja. Aby opuścić pole walki, trzeba było wyjść przez drzwi i... przejść pod linami. Prowizoryczną klatkę po tym krótkim pojedynku (Kimo wygrał przez uderzenia w dosiadzie) demontowano i na ring wchodzili stójkowicze.

Historyczna sierpniowa noc

Na początku XXI wieku obaj japońscy giganci zaczęli współpracę, m.in. wymieniając zawodników, którzy mogli sprawdzić się na nowych dla nich zasadach. Promowali także wspólne gale. Pierwszą tego oznaką była sylwestrowa gala Inoki Bom-Ba-Ye 2001 w kooperacji z prowrestlerską legendą Antonio Inokim. Było to wydarzenie MMA, z przerwą na puroresu (japońska nazwa wrestlingu), które w Japonii uznawane jest za pełnoprawny sport walki. Przełom i apogeum nadeszły jednak w sierpniu 2002 roku. Stadion Olimpijski w Tokio i gala pod tytułem „Dynamite! Summer Night Fever in Kokuritsu” (na zachodzie znana jako PRIDE Shockwave). To właśnie to wydarzenie przeszło do historii jako największe wydarzenie sportów walki w historii, wspominane przy okazji KSW 39 na Stadionie Narodowym. Na trybunach zasiadło 91 107 widzów, a wg. nieoficjalnych komunikatów ok. 70 000. Pięć starć MMA, dwa w kickboxingu i jedno grapplerska (same chwyty) złożyły się na ten niesamowity sukces, będąc pierwszym prawdziwym „fight festivalem”. W wydarzeniu wieczoru zmierzyli się Mirko Filipović i Kazushi Sakuraba, a przed nimi na ring weszło dwóch wybitnych specjalistów od parteru: mistrz olimpijski z Barcelony w judo Hidehiko Yoshida i zwycięzca pierwszego turnieju UFC Royce Gracie. O rozmachu tego wydarzenia niech świadczy fakt, że galę otwierał... występ wielkiego Wanderleia Silvy, który w swoim stylu (czyli brutalnie) rozprawił się z mistrzem karate kyokushin Tatsuyą Iwasakim. To właśnie tam w kickboxingu objawił się Semmy Schilt, który zremisował z wówczas trzykrotnym triumfatorem finałów GP K-1 Ernesto Hoostem. Kilka lat później Holender przeszedł do historii jako ten, który zdominował je trzy razy z rzędu (łącznie czterokrotnie). Dodać trzeba, że praktycznie do 2010 roku było to najbardziej prestiżowe osiągnięcie w sportach uderzanych na świecie.

Niedługo później drogi PRIDE i K-1 się rozeszły. Ta druga organizacja, chociaż o profilu kickbokserskim, na dobre zaadaptowała łączony format podczas sylwestrowych imprez pt. „K-1 Premium Dynamite!!”. Zwyczaj ten był kontynuowany do 2010 roku, upadku i sprzedania udziałów nowym właścicielom. Także dzisiaj w Japonii nie unika się łączonych rozpisek. Tamtejszy lider, czyli RIZIN Fighting Federation wstawia na swoje karty coraz więcej walk uderzanych, głównie ze względu na posiadanie w swoich szeregach znakomitych stójkowych fighterów jak np. szykowany na największą gwiazdę Tenshin Nasukawa. 19-latek ma sprawić, że ludzie będą przychodzić jeszcze tłumniej na hale i przede wszystkim wzrośnie znacznie oglądalność w otwartej telewizji.

Latająca klatka Bellatora

Można więc spokojnie przyjąć, że w Japonii narodziła się idea gal ogólnosportowych. Stany Zjednoczone bardzo długo się przed tym broniły, aż do czasu, gdy stery w Bellatorze przejął były prezes Strikeforce Scott Coker. Nawiązał on współpracę z Glory i wspólnie zorganizował event o znajomej nazwie „Dynamite”. O ile Japończycy wszystkie walki rozgrywali na ringu, tak Amerykanie nie zdecydowali się na wspólną platformę. Nie chcąc narażać żadnej ze stron na utratę swojego charakterystycznego elementu, obok siebie postawiono okrągłą klatkę Bellatora i ring Glory. Ciekawostką jest, że niektóre starcia z karty wstępnej odbywały się... równolegle. Wkrótce oficjalnie drogi obu promotorów się rozeszły, chociaż można było odnieść wrażenie, że doszło do tego znacznie wcześniej. Na Dynamite 1 w San Jose Glory wysłało zaledwie czterech zawodników i nie było żadnych zestawień między organizacjami. Dla drugiego największego promotora MMA w Stanach była to podwalina pod utworzenie Bellator Kickboxing, czyli stójkowego odłamu. Do tej pory do skutku doszło 9 rozpisek niebieskiej serii Bellatora, w tym jedna samodzielna. Zazwyczaj są one jednak undercardem do części głównej złożonej z walk MMA. Taki manewr wykorzystywany jest głównie podczas gal we Włoszech i na Węgrzech. Stosowana jest wtedy techniczna innowacja nazwana „Bellator Flying Cage”. Po pierwszej części z okrągłego podestu demontowane są narożniki i liny, po czym z góry wjeżdża klatka. Cała procedura zmiany pola trwa 15 minut.

Od niedawna za promowanie kickboxingu wzięła się także mocno działająca w Azji singapurska organizacja ONE Championship. Tutaj, w odróżnieniu od Bellatora, stójka przeplatana jest mieszanymi sztukami walki. Same pojedynki uderzane podzielone są na te według pełnych zasad muay thai (nieograniczony klincz, uderzenia łokciami) oraz światowego standardu K-1. Ponadto w jednych starciach używa się rękawic bokserskich, a w innych tych zbliżonych do MMA. Jakby zamieszania było jeszcze mało, to trzeba także napisać, że ONE na potrzeby kwietniowej imprezy w Manili zrezygnowało na tę okazję z klatki na rzecz pięciolinowego ringu.

Sytuacja win-win, czyli wszyscy zadowoleni

Także w Polsce coraz częściej idzie się szlakiem, jaki wytyczyło Fight Exclusive Night. Od Ladies Fight Night przez Spartan Fight i Celtic Gladiator po wielu lokalnych promotorów. Coraz więcej kickboxingu pojawia się na wydarzeniach MMA także w Polsce. Dlaczego się tak dzieje?

Przy całym szale na MMA w naszym kraju nie da się oprzeć wrażeniu, że rynek jest już nasycony. Nowi promotorzy nie powstają już tak często jak jeszcze kilka lat temu. Tort i tak jest mocno podzielony, ale receptą na to jest zaproszenie na swoje gale specjalistów od stójki. Z kolei w FEN i LFN ten pomysł istniał od samego początku, czego wyrazem był klatkoring – pole walki specjalnie przystosowane do takich imprez. Co to w praktyce jest? Hybrydowa konstrukcja z siatką przy macie i wyżej umieszczonymi linami. Prezes Paweł Jóźwiak z tego pomysłu się jednak wycofał, jednoznacznie stawiając na klatkę, a kickboxing zredukował do niezbędnego minimum. Wyznacza je po prostu popularność fighterów, najczęściej wśród lokalnej publiczności. Zupełnie normalną praktyką jest, że sami zawodnicy pełnią rolę dystrybutorów biletów. Tak jest również w FEN, gdzie ludzie przychodzą np. na warszawskie gale dla Radosława Paczuskiego, czy Arkadiusza Wrzoska. Przy okazji w górę idzie także poziom sportowy, a trzeba też dodać, że poza DSF fighterzy nie mają okazji do regularnych startów zawodowych w kraju, co jest największym problemem polskiego kickboxingu. Dlatego organizacje MMA zapraszające ich na swoje karty, nawet kosztem walki w klatce zamiast ringu, to sytuacja, w której korzystają obie strony. Promotorzy mają dobrych i popularnych zawodników, a ci zarabiają i dostają pole do rywalizacji u siebie. To samo tyczy się gal bokserskich, których organizatorzy starają się urozmaicić widowisko i przyciągnąć nowych widzów, przede wszystkim tych młodszych.

Ewolucja i potrzeby rynku sprawiły, że gale sportów walki w Polsce i na świecie coraz częściej przypominają festiwale. Wzorzec, który na dobre wykształcił się w Japonii na początku nowego tysiąclecia dotarł z piętnastoletnim opóźnieniem także nad Wisłę. Jak już wiadomo, na nowym formacie zyskują sami promotorzy i fighterzy. Wydaje się jednak, że wszystko dzieje się także z zyskiem dla samych fanów. Co prawda ci bardziej zainteresowani MMA, oraz media branżowe często narzekają, ale biorąc pod uwagę wysoką jakość sportową, absolutnie nie ma do tego powodów. Tymczasem m.in. dzięki takim działaniom korzysta cały rodzimy kickboxing, który powoli wraca do łask i chce nawiązać do czasów Marka Piotrowskiego. Trafianie do publiki MMA, która w naszym kraju jest bardzo liczna, jest na pewno zabiegiem do tego zmierzającym. Także poza Polską szuka się nowych rozwiązań, biorąc pod uwagę, że rynek mieszanych sztuk walki jest zmonopolizowany przez narzucające ekskluzywne kontrakty UFC. W kickboxingu pieniędzy jest mniej, a umowy nie są restrykcyjne, dzięki czemu większe jest prawdopodobieństwo ściągnięcia wysokiej klasy fightera K1, niż MMA. Wszystko to prowadzi do coraz częstszego przenikania się tych dwóch dyscyplin na całej kuli ziemskiej. Czy w związku z tym nie powinniśmy wkrótce oficjalnie zacząć używać nazwy „festiwal”?

