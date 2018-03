Joanna Jędrzejczyk powróci na tron?

7 kwietnia może być sądnym dniem dla Joanny Jędrzejczyk. Tego dnia na nowojorskim Brooklynie Polka stoczy rewanżowy pojedynek z 25-letnią Rose Namajunas. Jeśli olsztynianka nie zdoła zemścić się za porażkę z października ubiegłego roku i nie odzyska tytułu mistrzowskiego UFC w kategorii słomkowej, to poważnie będzie musiała zastanowić się nad przyszłością.

Zdjęcie Joanna Jędrzejczyk - Rose Namajunas

Gala UFC 223 w hali Barclays Center zapowiada się bardzo ciekawie. W walce wieczoru Amerykanin Tony Ferguson (23-3) zmierzy się z fenomenalnym i niepokonanym Chabibem Nurmagomiedowem w pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski kategorii lekkiej. Jednak kibiców w Polsce najbardziej interesuje rewanżowa konfrontacja Jędrzejczyk z Namajunas. Pierwszy pojedynek między tymi zawodniczkami przyniósł niezwykle zaskakujące rozstrzygnięcie i zarazem pierwszą przegraną w karierze trenującej w American Top Team olsztynianki.

Niespodziewana przegrana i fala hejtu

Porażka Joanny Jędrzejczyk z Rose Namajunas na październikowej gali UFC 217 była jedną z największych niespodzianek ostatnich lat. Przed walką Polka tradycyjnie była niezwykle pewna siebie, próbowała stłamsić rywalkę psychicznie, wejść w jej głowę, a następnie – już w Oktagonie – zjeść ją i wypluć. Tak się jednak nie stało – mimo płaczu na dzień przed walką spowodowanego m.in. wypowiedziami Jędrzejczyk o ”niestabilności emocjonalnej” Rose zdołała się pozbierać i wyszła do klatki mając jeden cel w głowie – wygrać, a najlepiej znokautować Jędrzejczyk.

Pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie - Namajunas bezlitośnie wykorzystała luki w obronie Polki, trafiła ją mocnym ciosem sierpowym, a po chwili dobiła kolejnymi uderzeniami, po których JJ odklepała. Wprawdzie była mistrzyni twierdziła, że nie uderzała dłonią w matę, ale powtórki wyraźnie pokazały, że poddała walkę. Fakt, że agresywna i butna Jędrzejczyk została pokonana przez spokojną i szanującą rywalki Namajunas przysporzył tej drugiej całą rzeszę nowych fanów. Choć była skazywana na porażkę, to zdołała efektownie zastopować panującą od ponad dwóch lat mistrzynię.

Przegrana Jędrzejczyk odbiła się szerokim echem, także w Polsce. Większość komentarzy nie była przychylna – nagle zawodniczka, która odniosła największy sukces w historii polskiego MMA zaczęła być krytykowana na każdym kroku. Dziwiono się, dlaczego w ogóle znalazła się w plebiscycie ”Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski. Dominowały słowa, że: ”zasłużyła na porażkę”, ”dobrze się stało” i ”pycha kroczy przed upadkiem”.

Jędrzejczyk także była sama sobie winna. Nie chodziło już o jej zachowanie przed walką z Rose, które niespecjalnie odbiegało od tego, co mogliśmy oglądać przed starciami m.in. z Claudią Gadelhą, Jessicą Penne czy Karoliną Kowalkiewicz. Poszło o tłumaczenia po walce. O ”braku klepania” już było. Później twierdziła, że ”Rose miała szczęście”. W końcu wybuchła bomba – problemy ze ścinaniem wagi były głównym i jedynym powodem porażki.

JJ najpierw twierdziła, że jest świetnie przygotowana, natomiast kilkanaście dni po przegranej wyznała, że miała problem z wagą i na czternaście godzin przed oficjalnym ważeniem musiała zrzucić 7,5 kg. Na wadze stanęła jako ostatnia, na kilka minut przed zakończeniem ceremonii. Udało się, ale po pojedynku rozwiązała współpracę z firmą Perfecting Athletes. Jak stwierdziła osłabiona fizycznie nie była w stanie stawić czoła Rose. ”Osoby, z którymi współpracowałam doprowadziły mnie do bardzo krytycznego stanu” – mówiła.

Problem na coraz większą skalę

Wypowiedzi Jędrzejczyk były doskonałą pożywką dla tych, którzy za nią nie przepadają. Głos zabrała także jej była przeciwniczka, Kowalkiewicz. ”Dla mnie to jest bzdura i usprawiedliwianie samej siebie. Nie wiem, może to sprawia że ona lepiej się z tym czuje i jest w stanie jakoś to psychicznie dźwignąć” – komentowała ścinanie wagi przez Jędrzejczyk w rozmowie z serwisem MMAnews. ”Moim zdaniem to jest po prostu jedna wielka ściema” – podkreśliła. Co ciekawe Kowalkiewicz (11-2) również stoczy walkę na UFC 223, gdzie zmierzy się z groźną Felice Herrig (14-6).

Jednak problem ze ścinaniem wagi istnieje, a system wprowadzony przez kalifornijską komisję sportową i zaakceptowany przez UFC nie zdaje egzaminu. Najlepiej przytoczyć liczby – podczas 18 miesięcy przed zmianą systemu ważenia zbędnych kilogramów nie zrzuciło 17 zawodników. Po zamianie systemu, do grudnia 2017 roku – 51. Łącznie w 2017 roku było ich aż 30, z czego ośmiu w ogóle nie było w stanie wyjść do walki - nie zostali dopuszczeni przez lekarzy z powodu wycieńczenia lub różnica w kilogramach była zbyt duża. Co jest główną przyczyną?

Amerykański dziennikarz zajmujący się zapasami i MMA Dave Meltzer zwraca uwagę, że wcześniej ważenie odbywało się dzień przed walką, przeważnie późnym popołudniem. Przeniesienie ważenia przez UFC na godziny poranne miało pomóc zawodnikom – dzięki temu mieli przynajmniej pięć godzin więcej, by się nawodnić, co w teorii miało się przełożyć na lepszą dyspozycję w klatce i zwiększyć poziom walk. Problem w tym, że wcześniej katowali się dzień przed walką, wstając o poranku. Natomiast teraz zaczynają ścinać wagę w nocy, a będąc niewyspanym i wycieńczonym trudniej osiągnąć wymagany limit. W efekcie zawodnicy są tak wykończeni, że słaniają się na nogach i lekarze nie mogą dopuścić ich do pojedynku, który jest automatycznie usuwany z karty. Cierpią sami wojownicy, którzy przygotowywali się przez kilka miesięcy, cierpią kibice, a po głowie dostaje jeszcze federacja.

Choć Jędrzejczyk nie jest bez winy - bo skoro widziała, że coś jest nie tak powinna zareagować wcześniej - to dietetyczka i lekarze z firmy Perfecting Athletes walnie przyłożyli się do jej kłopotów. Polka mogła nie wyjść do walki, ale jakimś cudem udało jej się pojawić na ważeniu i pojedynek doszedł do skutku. A mogło być gorzej – były rywal m.in. Krzysztofa Jotki Uriah Hall w styczniu nie mógł stanąć na wadze, bo w trakcie katorżniczego ścinania doznał ataku padaczki, miał problemy z nerkami i - jak wyznał - ”delikatny zawał”. Oby tym razem proces zrzucania wagi był dla Jędrzejczyk mniej inwazyjny, a po wygranej lub przegranej walce nikt nie poruszał tego tematu. Niech zwycięży lepsza.

Rose nie pęka przed faworyzowaną JJ

Triumfatorka pierwszej walki wyznała, że kilkanaście razy oglądała jak wygrywa z Jędrzejczyk. ”Wiedziałam, że ją znokautuję, wszyscy zawsze próbują ją obalić, a ja miałam inny plan” – mówiła. Teraz mistrzyni jest jeszcze bardziej pewna siebie. Jednocześnie podkreśla, że ”wszystko może się zdarzyć, każdy jest groźny”. Tym razem chciałaby pokonać Polkę przez duszenie zza pleców. Żeby udowodnić, że można ją poddać.

”Nie możesz dwa razy namalować Mona Lisy. Tym razem trzeba zrobić coś innego, ale z drugiej strony, jeśli coś działa, to nie ma sensu tego zmieniać. Musimy robić to, nad czym pracujemy na treningach” – dodała w jednym z ostatnich wywiadów.

Nie zmienia to faktu, że faworytką bukmacherów jest Jędrzejczyk. Specjalista od zakładów MMA Joey Oddesa powiedział serwisowi MMAjunkie, że ”jeśli Jędrzejczyk nie będzie tak zarozumiała, jak przed pierwszą walką, to będzie faworytką przed zamknięciem klatki”. Przypomina również, że przed starciem z Namajunas Polka była uznawana za najlepszą zawodniczkę na świecie bez podziału na kategorie wagowe.

Wygrana lub zmiana kategorii

Przed rewanżem z Namajunas Jędrzejczyk jest mniej aktywna w mediach. Głośniejsza zrobi się prawdopodobnie po 1 kwietnia. Wygrana z Rose będzie dla niej czymś wielkim, ponownie znajdzie się wśród największych gwiazd z UFC. Jednocześnie może być zamknięciem pewnego etapu. Polka praktycznie wyczyściła dywizję słomkową. Zostały jej tylko rewanże z Jessicą Andrade lub Karoliną Kowalkiewicz, o ile druga z wymienionych pokona Felice Herring.

Z kolei porażka powinna przekonać JJ do zmiany kategorii wagowej na muszą. Wówczas musiałaby ścinać ponad 4 kg mniej, miałaby nowe rywalki i zapewne szybko dostałaby szansę walki o pas. Nikt w tej dywizji nie ma większego nazwiska od niej. Ponadto starcie z mistrzynią Nicco Montano mogłoby się całkiem nieźle sprzedać, nawet jako walka wieczoru na gali z serii UFC on Fox.

Bez względu na wynik Jędrzejczyk może być spokojna o swoją przyszłość w UFC. Prezydent federacji Dana White lubi i ceni ją za bardzo, by kiedykolwiek z niej zrezygnować. To zresztą polska zawodniczka prosiła o rewanż z Rose i go dostała. Teraz to ona musi wykonać kolejny krok i udowodnić, że podjęto słuszną decyzję.

Piotr Onami