KSW 42. Gamrot zdemolował Szulakowskiego i nadal jest mistrzem

Tylko w 1. rundzie pojedynku z Grzegorzem Szulakowskim na KSW 42 Mateusz Gamrot miał prawdziwe kłopoty. Później zawodnik broniący mistrzowskiego tytułu w kategorii lekkiej kompletnie zdominował ”Szuliego” i wygrał przez poddanie w 4. rundzie.

Zdjęcie Mateusz Gamrot i Grzegorz Szulakowski /Newspix

Czterech rywali z rzędu musiał pokonać Grzegorz Szulakowski (9-1), by otrzymać długo wyczekiwany pojedynek z mistrzem KSW w kategorii lekkiej Mateuszem Gamrotem (13-0, 1 NC). Efektowna wygrana przed czasem z Kamilem Szymuszowskim sprawiła, że Maciej Kawulski i Martin Lewandowski nie mieli argumentów, by nie doprowadzić do polsko-polskiej konfrontacji na KSW 42. Tym bardziej, że ”Gamer” nie chciał trzeciej walki z Normanem Parke’em. Wybór Szulakowskiego był więc jedynym słusznym rozwiązaniem.

Gamrot, który po wielu latach odszedł z Ankosu Poznań, przygotowywał się przede wszystkim w American Top Team. Jak twierdził sparował ze zdecydowanie lepszymi zawodnikami od Szulakowskiego. Pytanie, czy którykolwiek z nich walczy równie nieprzewidywalnie, co wojownik olsztyńskiego Arrachionu?

Do tej pory ”Szuli” był znany głównie ze świetnej walki w parterze. Jednak w sobotę zaskoczył bardzo poukładaną stójką, jego ciosy dochodziły do celu i szybko doprowadził do rozcięcia łuku brwiowego ”Gamera”. W połowie rundy Gamrot odpowiedział obaleniem, ale znalazł się w niekomfortowej sytuacji – Szulakowski próbował założyć skrętówkę. Nie zmienia to faktu, że obrońca tytułu przeleżał na przeciwniku niemal połowę rundy.

Gamrot zaczął robić swoje od początku 2. starcia. Od razu zdołał skutecznie sprowadzić walkę do parteru i szybko przeszedł do półgardy, z której obijał oponenta. Było widać, że Szulakowski ma ogromne problemy z intensywnością, z jaką atakował mistrz. Podobnie było w rundzie numer 3. Czempion obalił dwa razy i zadawał ciosy z góry.

W czwartej rundzie wszystko się zakończyło, a Gamrot raz jeszcze udowodnił, że nie ma sobie równych w kategorii lekkiej w Europie. 27-letni mistrz ponownie zrobił swoje – obalił, obijał, aż w końcu założył kimurę i Szulakowski się poddał. To dziesiąte zwycięstwo Gamrota w federacji KSW.

