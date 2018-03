KSW 42. "Juras" przegrał z kontuzją, Wójcik niczym zombie

Nie tak miała wyglądać druga walka Łukasza Jurkowskiego po sześcioletniej przerwie od MMA. Na gali KSW 42 popularny "Juras" przegrał przez techniczny nokaut. Polak nie mógł wyjść do 2. rundy z powodu kontuzji, której doznał na jednym z treningów i zwycięzcą został Martin Zawada. Z kolei rywal Marcina Wójcika Hatef Moeil z powodu ogromnego zmęczenia poddał walkę.

Pęknięty mostek "Jurasa"

W 2006 r. na gali KSW 6 Martin Zawada (27-14-1) pokonał Łukasza Jurkowskiego (16-10) przez decyzję po dwurundowym pojedynku. Polak bardzo chciał rewanżu i włodarze KSW w końcu doprowadzili do tego zestawienia. Po wygranej konfrontacji z Rameu Thierrym Sokoudjou ”Juras” ponownie spotkał się w klatce z ”King Kongiem”, tym razem w umownej kategorii do 95 kg.

Przed walką obaj zapowiadali wojnę i rzeczywiście nie brakowało mocnych ciosów i efektownych wymian. Początek rundy należał do Zawady, który kilka razy mocno trafił Polaka. Jednak ”Juras” kilka razy się odgryzł, aż za trzecim razem trafił idealnie obrotowym łokciem i atakował do samego końca. Wydawało się, że wojownik z Warszawy wygrał na punkty. Jednak Jurkowski nie wyszedł do drugiej rundy.

Jak się okazało na jednym z ostatnich treningów ”Juras” doznał pęknięcia mostka, ale mimo wszystko wyszedł do walki na własną odpowiedzialność.

Po potężnych ciosach Zawady nie był w stanie kontynuować pojedynku. Polak przyznał, że od połowy rundy bardzo bolało go serce. Co dalej? Jurkowski podpisał z KSW kontrakt na dwie walki, ale zakomunikował, że prawdopodobnie to jeszcze nie koniec.

Wójcik wygrał, ale nie zachwycił

W maju podczas gali na PGE Narodowym Marcin Wójcik (10-5) przegrał walkę o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej z Tomaszem Narkunem. Ostatecznie podjął decyzję o przejściu do dywizji ciężkiej, w której miał go przywitać Brytyjczyk Chris Fields. Niestety, paraliż komunikacyjny w Irlandii spowodowany fatalnymi warunkami pogodowymi sprawił, że KSW w ostatniej chwili musiało znaleźć nowego rywala. Padło na klubowego kolegę Martina Zawady, 31-leniego i potężnie zbudowanego zapaśnika Hatefa Moeila (4-3). Podczas piątkowego ważenia nowy przeciwnik Wójcika był cięższy aż o 20 kg.

Wójcik miał zdecydowaną przewagę w stójce, zadawał ciosy i kopnięcia, a przeciwnik dążył do skrócenia dystansu i próbował obalać. Udało mu się raz, ale nie zagroził Polakowi, który był o wiele lepszy technicznie. Pod koniec 1. rundy Moeil nie miał sił, ledwo doszedł do swojego narożnika. Wcześniej walczył na dłuższym dystansie tylko raz. Na szczęście wyszedł do drugiego starcia.

W 2. rundzie wojownik z Piły niespodziewanie został sprowadzony do parteru przez ”Króla Persji”, jednak po minucie walka wróciła do stójki i Wójcik ruszył do ataku. Problem w tym, że Polak atakował bardzo schematycznie, skupił się na ciosach w głowę, które nie miały zbyt dużo mocy i nie robiły wielkiego wrażenia na oponencie. W końcu doszło do tego, że Wójcik sam się zmęczył i przypominał żywego trupa. Jednak to Moeil nie mógł złapać oddechu, a sędzia Piotr Michalak nie miał wyboru i przerwał walkę po dwóch rundach. Tym samym przez techniczny nokaut wygrał Wójcik.

Nie ma co kłamać, że ”Gigant” nie zachwycił i chyba dla niego dobrze się stało, że Chris Fields nie pojawił się w Atlas Arenie. Starcie ze zdecydowanie bardziej wszechstronnym i groźniejszym Brytyjczykiem mogło się zakończyć bardzo źle.

