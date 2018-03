KSW 42. Lipski obroniła tytuł, Owczarz pokonała trenerkę KSW

To był zdecydowanie najtrudniejszy pojedynek w dotychczasowej karierze 24-letniej mistrzyni federacji KSW Ariane Lipski. Brazylijka wygrała z Argentynką Silvaną Gomez Juarez przez decyzję sędziów po pięciu rundach. W innej walce kobiet na KSW 42 Karolina Owczarz bardzo szybko wygrała przez duszenie zza pleców z Pauliną Raszewską.

Zdjęcie Ariane Lipski /Newspix

Ariane Lipski obroniła tytuł

Ariane Lipski (10-3) szturmem podbiła KSW. Brazylijka wygrała cztery walki, z czego trzy w pierwszej rundzie, a także wywalczyła mistrzowski pas w kategorii muszej. Szefowie KSW mieli nie lada kłopot, by znaleźć dla niej odpowiednią przeciwniczkę. Padło na pochodzącą z Argentyny Silvanę Gomez Juarez (6-1). Wybór okazał się słuszny.

Reklama

Początek pojedynku był niezwykle spokojny. Obie panie praktycznie nie wyprowadzały ciosów. Ci, którzy przyzwyczaili się do błyskawicznych zwycięstw Lipski mogli być nieco zaskoczeni. Na 2 minuty przed końcem pierwszej rundy wojowniczki w końcu się rozkręciły. Brazylijka atakowała w tajskim klinczu kolanami, ale rywalka odpowiadała akcjami bokserskimi i miała udane obalenie.

Druga runda rozpoczęła się podobnie, oglądaliśmy głównie pojedyncze ciosy i kopnięcia, jednak Saurez była zdecydowanie bardziej aktywna i wyprzedzała akcje Lipski. Mistrzyni KSW chciała skrócić dystans i raz jej się to udało, dzięki czemu trafiła kolanem oraz serią ciosów na tułów.

Suarez z każdą kolejną minutą walczyła coraz lepiej i była bardziej pewna siebie. Efekt? Potężny prawy sierpowy, którym powaliła Lipski na ziemię, jednak doświadczenie przeciwniczki pozwoliło jej wyjść cało z opresji. Natomiast 4. runda należała do obrończyni tytułu, która punktowała przede wszystkim niskimi kopnięciami.

Piąte starcie było najmniej kontaktowe. Lipski ponownie postawiła na low kicki, a rywalka starała się chronić nogę i odpowiadać ciosami prostymi. Było ich jednak coraz mniej, na co gwizdami zareagowała publiczność. Pretendentka była zdecydowanie za mało aktywna, choć gdy atakowała we wcześniejszej fazie pojedynku, to sprawiała przeciwniczce duże problemy. Argentynka przegrała trochę na własne życzenie.

Lipski zwyciężyła jednogłośną decyzją sędziów. Oczywiście zasłużenie, ale łatwo nie było. Widoczne były zwłaszcza luki w defensywie Brazylijki. Nie zmienia to faktu, że w KSW dla ”Królowej Przemocy” robi się nieco ”za ciasno” i znalezienie kolejnej przeciwniczki będzie nie lada wyzwaniem.

Dziennikarka lepsza od trenerki KSW

Starcie debiutujących w zawodowej walce MMA Karoliny Owczarz i Pauliny Raszewskiej otworzyło główną kartę gali KSW 42. Pierwsza z wymienionych kilka lat temu stoczyła cztery zawodowe walki bokserskie, a następnie zdecydowała się na karierę dziennikarską. Ostatecznie postanowiła wrócić do sportu, a federacja KSW przedstawiała jej bardzo dobrą ofertę, której nie mogła odrzucić. Zwłaszcza, że pierwszą walkę miała stoczyć przed własną publicznością. Jednak to jej rywalka z Warszawy była uznawana za faworytkę – głównie z uwagi na sukcesy w muay thai, sanda i kicboxingu oraz aktywność treningową.

Owczarz od razu podbiegła do Raszewskiej i czym prędzej próbowała skrócić dystans. Łodzianka nie chciała wdawać się w żadne wymiany i choć przyjęła jeden mocny cios oraz niskie kopnięcie, to zdołała przejść za plecy rywalki, a następnie zapiąć duszenie. Raszewska nie zdołała uciec i po chwili odklepała. Pojedynek trwał 60 sekund.

Triumf Owczarz, i to w takim stylu, jest niespodzianką. Zawodniczka Shark Top Team trenowała MMA zaledwie od kilku miesięcy, a mimo wszystko poradziła sobie z trenerką KSW Cross Fight Gym naprawdę łatwo. Po raz kolejny okazało się, że w MMA nie liczą się sukcesy z innych sportów walki, a jeden błąd może wszystko przekreślić.

po