Mistrzyni olimpijska w judo Harrison zadebiutuje w MMA

Dwukrotna mistrzyni olimpijska (2012 i 2016) w judo w kategorii 78 kg Amerykanka Kayla Harrison zadebiutuje w czerwcowej gali w Chicago w mieszanych sztukach walki MMA. Przygotowywała się ponad półtora roku, bo zawodowy kontrakt podpisała w październiku 2016.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o atrakcyjności kontraktu na "Narodową Galę Boksu". Wideo INTERIA.TV

Kibice zobaczą ją w Chicago 21 czerwca podczas wieczoru walk organizowanego przez World Series of Fighting.

Reklama

"Czekałam na to tak długo. Najpierw chciałam spróbować - zmoczyć stopy, wejść na ring, żeby zobaczyć, czy walka wręcz, to, że mogę dostać w twarz, będzie dla mnie. Teraz już wiem, że tak. Czekałam jednak na to, by wszystko razem "zagrało" - przyznała Harrison w wypowiedzi dla "The MMA Hour".

Miała treningi bokserskie, jiu-jitsu i innych sztuk walki. Pojedynki w tej dyscyplinie odbywają się w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką, zwanym oktagonem. Dozwolone są wszystkie techniki sportów walki bez broni, przy minimalnych ograniczeniach.

W finale swojej kategorii wagowej w IO w Londynie Harrison pokonała Brytyjkę Gemmę Gibbons, zaś w Rio de Janeiro była lepsza od Francuzki Audrey Tcheumeo.