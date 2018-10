MP w judo. 12 obrońców tytułu wystąpi w Warszawie

Dwanaścioro z czternaściorga ubiegłorocznych złotych medalistów wystąpi w mistrzostwach Polski w judo w Warszawie (5-7 października). Rekordzistą pod względem liczby startów w jednej wadze jest Marcin Pintara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ w judo. Pokaz gruzińskiej siły w kategorii +100 kg. Wideo Eurosport

Przed rokiem w MP w Opolu triumfowali: Kinga Kubicka 48 kg, Karolina Pieńkowska 52 kg, Arleta Podolak 57 kg, Sonia Lniany 63 kg, Eliza Wróblewska 70 kg, Paula Kułaga 78 kg, Katarzyna Furmanek +78 kg oraz Bartłomiej Garbacik 60 kg, Tomasz Kowalski 66 kg, Michał Bartusik 73 kg, Damian Szwarnowiecki 81 kg, Piotr Kuczera 90 kg, Jakub Wójcik 100 kg i Kamil Grabowski +100 kg.

Reklama

W tamtych zawodach nie wzięło udziału sporo osób z krajowej czołówki, w przeciwieństwie do stołecznego turnieju, do którego zgłosili się wszyscy reprezentanci Polski. Tytułu nie obronią jedynie Kubicka i Furmanek, które już zakończyły karierę, a rywalizowały jedynie sporadycznie. Z tatami - ze względu na ciężki wypadek - pożegnał się także uznawany za wielki talent Kowalski, ale on zapowiedział występ w Warszawie (ul. Siennicka 40) i walkę o piąty tytuł mistrzowski.

Jak podaje portal statystyczny judostat.pl, z grona obecnie startujących judoków najwięcej tytułów - 8 - ma na koncie Daria Pogorzelec (Wybrzeże Gdańsk). Po raz pierwszy będzie miała okazję sięgnąć po złoto w wadze 70 kg. Sześć razy mistrzostwo Polski zdobywała Ewa Konieczny (Czarni Bytom) w kategorii 48 kg. Po pięć złotych krążków mają Agata Ozdoba-Błach (AZS AWF Wrocław) 63 kg i Maciej Sarnacki (Gwardia Olsztyn) +100 kg.

Za nimi z czterema tytułami są: Tomasz Kowalski (Klub Judo AZS Opole) 66 kg, Michał Bartusik (Millenium Rzeszów) 73 kg, Piotr Kuczera (Kejza Team Rybnik) 90 kg i Jakub Wójcik (Śląsk Wrocław) 100 kg, a po trzy wywalczyli: Agata Perenc (Polonia Rybnik) 52 kg, Karolina Pieńkowska (AZS UW Warszawa) 52 kg, Arleta Podolak (Gwardia Warszawa) 57 kg, Damian Szwarnowiecki (Gwardia Wrocław) 81 kg i Tomasz Domański (AZS AWFiS Gdańsk) +100 kg.

Rekordzistą pod względem liczby startów w tej samej kategorii wagowej jest 45-letni Marcin Pintara (Gwardia Warszawa) 60 kg. Debiutował w MP w stolicy w 1993 roku, a sobotni występ będzie jego... 22. w karierze (opuścił trzy turnieje). Najlepsze miejsce to piąte w 1995, 2002 oraz 2006 roku.

Złoci medaliści MP (judocy zgłoszeni do turnieju w Warszawie):

1. Daria Pogorzelec (70 kg) - 8 tytułów (10 medali łącznie); 7 złotych krążków w wadze 78 kg, 1 w kat. open

2. Ewa Konieczny (48 kg) - 6 (10)

3. Maciej Sarnacki (+100 kg) - 5 (8)

4. Agata Ozdoba-Błach (63 kg) - 5 (7)

5. Jakub Wójcik (100 kg) - 4 (7)

6. Tomasz Kowalski (66 kg) - 4 (6)

7. Michał Bartusik (73 kg) - 4 (4)

. Piotr Kuczera (90 kg) - 4 (4)