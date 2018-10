Nie będzie rewanżu mistrzów w Madison Square Garden

Nie dojdzie do skutku rewanż dwóch byłych mistrzów UFC w wadze średniej. Luke Rockhold wypadł z pojedynku z Chrisem Weidmanem. Obaj zawodnicy mieli zmierzyć się na gali numer 230 w Nowym Jorku.

Zdjęcie Luke Rockhold /Imago

Gala w Madison Square Garden ma odbyć się 3 listopada. Walką wieczoru miało być starcie o pas kategorii ciężkiej między Danielem Cormierem a Derrickiem Lewisem. Przed nimi mieli zaś wystąpić Rockhold i Weidman. Ten pierwszy doznał jednak kontuzji, a organizatorzy szukają zastępstwa. Możliwe, że w to miejsce wejdzie jeden z fighterów, który ma zaplanowany pojedynek w tym samym terminie. Mówi się, że będzie to Ronaldo „Jacare” Souza. „Aligator” to były mistrz Strikeforce, a także finalista Grand Prix DREAM.

Obaj zawodnicy spotkali się w 2015 roku, a stawką był tytuł kategorii do 185 funtów. Rockhold znokautował „All-Americana”, który dzierżył pas od kwietnia 2013, w 4. rundzie przez TKO. 34-letni dzisiaj Amerykanin z Baldwin krótko cieszył się mistrzostwem, bo stracił je w pierwszej obronie z Michaelem Bispingiem. Podczas UFC 230 wystąpią również tacy fighterzy jak Derek Brunson, Israel Adesanya, David Branch, czy Jared Cannonier.