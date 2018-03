Rousey: Powrót do UFC prawdopodobny jak igrzyska

Ronda Rousey raczej nie wróci do walk w federacji Ultimate Fighting Championship i taką ewentualność porównała do jej powrotu na igrzyska olimpijskiej w Tokio, co jest równie mało prawdopodobne. Obecnie Rousey związana jest z World Wrestling Entertainment (WWE).

Zdjęcie Ronda Rousey /Getty Images

Rousey była gościem talk show Ellen DeGeneres w jednej z amerykańskich telewizji. Prowadząca zapytała 31-letnią sportsmenkę, czy wróci do walk w UFC. - Nie wiem - odpowiedziała Rousey. - Na razie to tak prawdopodobne, jak mój powrót na igrzyska olimpijskie w dżudo - oceniła.

Amerykanka trenowała ten sport zanim rozpoczęła karierę zawodniczki MMA i z igrzysk olimpijskich w Pekinie przywiozła brązowy medal.

- Nikt nie oczekiwał ode mnie pisemnej rezygnacji z dżudo i nie sądzę, żeby coś takiego było potrzebne w MMA. Robię to, co sprawia mi radość i w tym momencie radość sprawia mi WWE - tłumaczyła.

Rousey to jedna z najsłynniejszych zawodniczek w historii MMA, która posiada ogromne zasługi w popularyzacji walk kobiet na całym świecie. Do 2015 roku Amerykanka nie znalazła pogromczyni, a w szczytowym momencie jej pojedynki przyciągały większą widownie niż walki mężczyzn.

Wideo Ronda Rousey daleka od formy

Pierwszej sensacyjnej porażki Rousey, która na zawodowstwo przeszła w marcu 2011 roku, zaznała trzy lata temu w listopadowym starciu z Holly Holm, gdy została znokautowała efektownym kopnięciem w głowę, straciwszy pas mistrzyni świata w wadze koguciej.

Do klatki Rousey wróciła w nieco ponad rok. Rywalką w walce o odzyskanie pasa była Brazylijka Amanda Nunes, ale Amerykanka doznała jeszcze bardziej szokującej porażki w zaledwie 48 sekund. Od tamtej pory minęło 15 miesięcy i wszystko wskazuje na to, że była to ostatnia walka Rousey w mma. Każde z jej dwóch ostatnich starcia w systemie pay-per-view zostało wykupione przez ponad milion kibiców.

Teraz Rousey napędza widownię WWE i ma być główną atrakcją zaplanowanej na 8 kwietnia WrestleManii 34.

