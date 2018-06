Śląskie tąpnięcie, czyli wielki kickboxing po raz pierwszy na Śląsku

Organizacja DSF Kickboxing Challenge nie zwalnia tempa. W pierwszej połowie 2018 roku byliśmy dotychczas świadkami czterech gal największego polskiego promotora kickboxingu. Ostatnia przed wakacyjną przerwą, oznaczona numerem 16, będzie miała miejsce w Zabrzu. W hali MOSiR dojdzie między innymi do trzech walk, w których stawką będą pasy mistrzowskie.

Zdjęcie DSF 16 /From Official Website

Kategoria -71 kg jest jedną z najbardziej prestiżowych na świecie. To tutaj mamy najwięcej zawodników, którzy prezentują wysoki poziom. DSF na Śląsku ukoronuje pierwszego mistrza w tym limicie.

W jednym z najciekawiej zapowiadających się starć na zabrzańskiej karcie naprzeciwko siebie staną Rafał Dudek (22-13) i Jarosław Daschke (14-1). Dudek uważany jest za najlepszego zawodnika w tej kategorii nad Wisłą. 33-latek z Nowego Sącza przez wiele lat uczył się kickboxingu w Holandii pod okiem Mike'a Passeniera. To trener, który wypuścił w świat takich fighterów jak Badr Hari, Melvin Manhoef, czy Murthel Groenhart. Sam nowosądeczanin ma na koncie występy dla czołowych światowych organizacji - Enfusion i Glory. Daschke to natomiast najnowszy transfer z konkurencyjnego Fight Exclusive Night, gdzie był niepokonany. Obaj dobrze się znają, więc na konferencjach nie było między nimi grama złej krwi, natomiast dużo szacunku.

Pierwsze na co trzeba zwrócić uwagę, to różnica warunków fizycznych. Dudek jest wyższy o 8 cm i ogólnie większy od rywala, który dopiero od paru lat rywalizuje w limicie 70 kg. Wyższy przeciwnik dla Daschkego to nie jest jednak nowa rzecz. Jak więc nadrabiać brakujące centymetry w ringu? Szybkością i dynamiką. Gdańszczanin we wcześniejszych pojedynkach pokazywał, że dobrze radzi sobie z większymi rywalami dzięki odpowiedniemu skrótowi dystansu, bądź też zaczynaniu akcji ofensywnych middlekickiem. Jego atutem będzie też fakt, że walczy z odwrotnej pozycji. Wszystkie kopnięcia i haki pod łokieć będą kierowane na wątrobę, która jest jednym z bardziej czułych punktów w walce. Z kolei Dudek jest reprezentantem holenderskiego stylu bazującego na ofensywie. Szczególnie polega na swoich kombinacjach bokserskich, oraz niskim kopnięciu. Gdy przyszło zmierzyć mu się z niższym Rafałem Jackiewiczem, dużą pracę wykonywał z kolei dzięki kolanom w klinczu. To może być jedna z najgroźniejszych broni także w starciu o pas w Zabrzu.

Czy mistrzowi uda się rewanż?

Drugie trofeum to pas w kategorii -86 kg, którego broni Maksymilian Bratkowicz (6-3). Podopieczny legendy polskiego kickboxingu Rafała Petertila zmierzy się w rewanżowym pojedynku z Brice'em Kombou (7-0). Dwa lata temu na DSF 8 mieszkający w Niemczech Kameruńczyk zwyciężył przez decyzję. Wówczas zadecydowała trzecia runda i lepsze przygotowanie fizyczne zawodnika, którego trenuje Franek Lukanowski. Dwa lata to jednak mnóstwo czasu i Polak ewoluował, chociaż zawsze cechowała go nieustępliwość i skupienie na ofensywie. Potrafi jednak bić się mądrze, czego dowiodła jego konfrontacja o tytuł z Mateuszem Kubiszynem, gdy skupił się na mocnych niskich kopnięciach, unikając wymian. Żaden z nich nie jest specjalistą od kontrataków. Lepiej z nóg korzysta Polak, ale rywal jest bardzo silny i dobrze przygotowany kondycyjnie. Kombou pokazał to za pierwszym razem, jak i w swoim ostatnim występie w marcu. Na gali DSF: Twierdza w Nowym Dworze Mazowieckim wygrał po czterech rundach z Piotrem Strusem, który ze względu na nawyki z MMA okazał się bardzo niewygodnym przeciwnikiem. Kameruńczyk posiada też mocne uderzenie, na co szczególnie będzie musiał uważać Wrocławianin.

Śląskie tąpnięcie

We wszelkich materiałach promocyjnych urzędujący mistrz w wadze -81 kg Kamil Jenel (25-5) swój styl opisuje jako „śląskie tąpnięcie”. Pochodzący z Katowic, acz przez lata szlifujący swój warsztat w Siam Gym pod Eindhoven zawodnik cechuje się niezwykle efektownym i przede wszystkim intensywnym stylem walki. To stuprocentowa holenderska szkoła, a więc bardzo wysokie tempo, mocne skupienie się na ofensywie, łączenie technik ręcznych bitych na głowę i tułów z kopnięciami i kolanami. Reprezentujący obecnie PACO Katowice fighter skrzyżuje rękawice z Eduardem Aleksanjanem (9-3). Bułgar jest dosyć zagadkową postacią. Wiadomo, że całkiem dobrze wykorzystuje przewagę warunków, korzystając z prostego i kopnięć. Problem w tym, że... jest 4 centymetry niższy od Jenela. Docelowo chodzi o to, by katowiczanin spotkał się we wrześniu w rewanżu z Kamilem Rutą, którego pokonał w zeszłym roku w Ząbkach. Wcześniej jednak organizacja potrzebuje go w Zabrzu, aby przyciągnąć lokalną publiczność i sprzedać trochę biletów. Polak będzie zdecydowanym faworytem, chociaż pod żadnym pozorem nie powinien lekceważyć Bułgara. „Lider” zawsze imponował odpowiednim przygotowaniem fizycznym i jeżeli szybko narzuci swoje warunki gry, to powinien szybko ustawić sobie Aleksanjana, a następnie czekać na wrzesień 2018 i DSF w Gliwicach.

Masakra u Flintstone'ów?

DSF Kickboxing Challenge kontynuuje szukanie nowej publiki wśród fanów MMA. Kolejnym na to przykładem jest zakontraktowanie Michała Kity (0-0, 17-10 MMA). „Masakra” wywodzi się z zapasów, ale dość szybko zaczął odnajdywać się w płaszczyźnie stójkowej. Swoje umiejętności kickbokserskie dodatkowo podnosił w Holandii, co też, w połączeniu z mocnym uderzeniem, wykorzystywał w dwunastoletniej zawodowej karierze. Były fighter KSW, Bellatora i M-1 stanie w ringu z Denisem Górniakiem (0-0, 3-1 MMA). „Flintston” to ukłon w stronę młodszych odbiorców. 21-latek mówi o sobie „sportowy youtuber”, na swoim kanale, z 13 tysiącami subskrypcji, ucząc podstawowych technik. Nietrudno też wywnioskować, że starszy o 16 lat Kita jest znacznie bardziej doświadczony, z kolei jego przeciwnik rywalizuje zawodowo od 2016 roku. Kita wydaje się mieć bardziej poukładany boks, natomiast znacznie cięższy (24 kg!) będzie Górniak. Z racji, że w DSF nie ma górnego limitu w najwyższej kategorii, bytomianin wniesie do ringu 131 kilogramów, chociaż jeszcze 2 lata temu ważył niewiele ponad 100, które zbijał do 93 kg. Jest to zestawienie, które równie dobrze może skończyć się w pierwszej rundzie jak i przez decyzję po walce polegającej na punktowaniu.

Także kilka innych pojedynków na zabrzańskiej gali zapowiada się interesująco. To przede wszystkim konfrontacja byłego pretendenta do tytułu DSF Mateusza Rajewskiego z aktualnym amatorskim mistrzem Polski K1 Wojciechem Kazieczką. Brat znanego z KSW Macieja walczy bardzo widowiskowo i jego starcie z doświadczonym Rajewskim (ze słynnej płockiej kickbokserskiej rodziny) ma potencjał, aby stać się nawet najlepszym widowiskiem wieczoru. Poza tym warto zwrócić uwagę na dziesięciokrotnego mistrza Polski muay thai i byłego mistrza świata Wojciecha Kosowskiego, który skrzyżuje rękawice z mającym już walkę w DSF Dominikiem Zadorą z Wrocławia. Na rozpisce mamy również jedną z najlepszych fighterek K-1 w naszym kraju Iwonę Nierodę, oraz starcie do 60 kg między Dominikiem Tomicą a Łukaszem Łanowskim, które może wyłonić przyszłego pretendenta do walki o pas. Na deser dochodzi także dodana kilka dni przed galą walka w najwyższej kategorii, w której Łukasz Lipniacki zmierzy się z mającym występy w K-1 40-letnim Dzevadem Poturakiem. Bośniak ma około 90 profesjonalnych występów przeciwko takim rywalom jak Alistair Overeem, Daniel Ghita, czy Aleksiej Ignaszow.

Po Zabrzu DSF Kickboxing Challenge wróci na Górny Śląsk we wrześniu. Otworzy wtedy obiekt w Gliwicach, który będzie jednym z największych w Polsce. Mówi się, że gala będzie przynajmniej tak samo spektakularna, jak majowe wydarzenie na Torwarze, gdzie w walce wieczoru wystąpił Marcin Różalski z Peterem Grahamem.

Rozpiska DSF Kickboxing Challenge 16:

Wstępna karta

-71 kg: Jakub Rajewski vs. Kamil Piątkiewicz

-91 kg: Patryk Klapsia vs. Mateusz Janu

-81 kg: Artur Gieres vs. Patryk Małecki

-60 kg: Dominik Tomica vs. Łukasz Łanowski

+96 kg: Łukasz Lipniacki vs. Dzevad Pourak

Główna karta

-75 kg: Michał Ronkiewicz vs. Adrian Mitu

-56 kg: Iwona Nieroda vs. Yael Yvon

-77 kg: Dominik Zadora vs. Wojciech Kosowski

-65 kg: Mateusz Rajewski vs. Wojtek Kazieczko

+96 kg: Michał Kita vs Denis Górniak

o pas -71kg: Rafał Dudek vs. Jarosław Daschke

o pas -86 kg: Maksymilian Bratkowicz vs. Brice Kombou

Daniel Dziubicki