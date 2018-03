Starcie legend kickboxingu w Warszawie. Czy Polska pokona Rosję?

Organizacja DSF Kickboxing Challenge szykuje się do największej gali w swojej historii. 13 kwietnia na warszawskim Torwarze dojdzie do meczu Polska - Rosja. Ogłoszono zawodników, którzy będą tego wieczoru bronić biało-czerwonych barw. W walce wieczoru zmierzą się natomiast dwie legendy - polskiego i światowego kickboxingu - Marcin Różalski i Jerome Le Banner.

Marcin Różalski jest obecnie najbardziej rozpoznawalnym polskim kickbokserem dzięki unikalnemu wizerunkowi, bezpośredniości, ale przede wszystkim dzięki występom dla KSW. "Barbarzyńca" z Płocka miał lata temu już kończyć karierę, ale dłoń wyciągnęli Maciej Kawulski i Martin Lewandowski. Przez 7 lat "Różal" toczył więc pojedynki w MMA, pieczętując swoją przygodę pasem wagi ciężkiej zdobytym przez nokaut na Fernando Rodriguesie podczas KSW 39 na Stadionie Narodowym. W sportach uderzanych był m.in. dwukrotnym zawodowym mistrzem WKA, a także zwyciężył w drugim nieoficjalnym GP Polski K-1. Obok Łukasza Jarosza jest wymieniany jako jeden z najlepszych Polaków w wyższych kategoriach wagowych w formułach K-1 i muay thai.

Jerome Le Banner jest zawodnikiem, który ma na koncie ponad 100 zawodowych pojedynków. Światową sławę przyniosły mu boje toczone w organizacji K-1, która w latach 1993-2010 skupiała najlepszych stójkowych fighterów na świecie. Francuz jest jednym z dwóch wielkich nazwisk (obok Raya Sefo), któremu nigdy nie udało się sięgnąć po triumf w światowym GP. Pas za zwycięstwo w turnieju finałowym uchodził za najbardziej prestiżowy. Dwukrotnie Le Bannerowi udało się dojść do finału. W 1995 roku przegrał z Peterem Aertsem, a siedem lat później z Ernesto Hoostem. Pochodzący z Hawru zawodnik walczy także w boksie, MMA i… prowrestlingu. Co ciekawe dwukrotnie miał zmierzyć się na ringu KSW z Różalskim, ale za każdym razem Francuz musiał się wcześniej wycofać z powodu kontuzji.

Mecze międzypaństwowe są tradycją na numerowanych galach DSF. Tym razem polska drużyna będzie bardzo mocno zestawiona. W ramach konfrontacji zobaczymy pięć pojedynków w różnych kategoriach.

Na hali Torwar zobaczymy byłego pretendenta do pasa -65 kg, przedstawiciela słynnego klanu Rajewskich, Mateusza. Klasyką stały się jego pojedynki z obecnym mistrzem DSF KC Janem Lodzikiem. Oba dotychczasowe starcia stały na bardzo wysokim poziomie, były bardzo wyrównane i kwestią czasu jest, kiedy obaj skrzyżują rękawice po raz trzeci. Na razie jednak Mateusz będzie bronił biało-czerwonych barw 13 kwietnia.

W limicie do 75 kg wystąpi były mistrz FEN, a także mistrz Europy w karate kyokushin Paweł Biszczak. Legniczanin w walkach kickbokserskich często korzysta ze swojego efektownego stylu, a poza kopaniem potrafi także mocno uderzyć. Przekonał się o tym w październiku zeszłego roku Igor Danis, którego Polak ciężko znokautował prawym sierpem. Było to jedno z najefektowniejszych zakończeń 2017 roku na galach w naszym kraju.

Widzom w stolicy pokaże się również posiadacz pasa DSF w wadze do 81 kg Kamil Jenel. Fighter trenujący przez wiele lat w Holandii, były zawodowy mistrz Beneluksu wrócił do Polski i zdążył odebrać tytuł Kamilowi Rucie podczas wrześniowej imprezy DSF w Ząbkach. Jenel ma na koncie walki w jednej z najbardziej prestiżowych promocji na świecie, czyli Enfusion. Cechuje go niezwykle ofensywny, twardy, charakterystyczny dla holenderskiej szkoły styl.

Wielokrotny amatorski mistrz Polski i Europy, Dawid Kasperski jest jednym z najlepszych zawodników kategorii -85 kg nad Wisłą. Triumfował w turnieju Superkombat w 2014 roku, gdy rumuński promotor był jednym z najbardziej znaczących na Starym Kontynencie. W DSF pokonał już uznanych zawodników jak Boubaker El Bakouri czy Mehdi Bouanane. Od jakiegoś czasu szlifuje swoje umiejętności w Holandii w Team Holzken razem z jednym z najlepszych kickbokserów na świecie Niekym Holzkenem.

W limicie do 91 kg natomiast zaprezentuje się widzom najnowszy nabytek organizacji Karol Celiński, który w rekordzie ma pojedynki dla KSW. Zajmuje się głównie MMA a w 2018 roku ma stoczyć bój o pas mistrzowski Absolute Championship Berkut. Zanim jednak to się stanie, wyjdzie do walki na zasadach K-1.

Nie wiadomo jeszcze, z kim zmierzy się wymieniona piątka. W kwietniu w Warszawie zawalczy również były zawodnik UFC Daniel Omielańczuk, który także pozostaje jeszcze bez przeciwnika.

Daniel Dziubicki