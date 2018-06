Trzy walki mistrzowskie i udany debiut Kity na DSF 16

Nie brakowało emocji w piątkowy wieczór na gali DSF Kickboxing Challenge 16 w Zabrzu. Obejrzeliśmy trzy walki o pasy i parę innych ciekawych zestawień, w tym debiut byłego zawodnika KSW Michała Kity. Choć nie było wiele zakończeń przed czasem, większość pojedynków i tak stała na wysokim poziomie.

Rozpiskę otworzył pojedynek na pełnych zasadach muay thai, bowiem od zeszłego roku DSF współpracuje z polskim związkiem i od czasu do czasu organizuje zestawienia z łokciami i pełnym klinczem. Jakub Rajewski z Bydgoszczy pokonał Kamila Piątkiewicza, ale sama walka bardziej przypominała zasady K-1, a nie MT. Następnie do ringu weszli Piotr Klapsia i Mateusz Janu. Zwyciężył przed czasem ten drugi dzięki niskim kopnięciom. Sam pojedynek może nie stał na najwyższym poziomie technicznym, ale było sporo emocji i mocnych ciosów. Potem zmierzyli się Patryk Małecki z warszawskiego Fight Club Fanga i Artur Giers z Zabrza, który w rozpisce znalazł się w ostatniej chwili, zastąpiwszy Damiana Pająka. Małecki triumfował przez decyzję, świetnie pracując przede wszystkim kolanami w klinczu i ciosami w dystansie, co było rozsądnym planem na znacznie niższego rywala.

Świetny pojedynek dali Dominik Tomica z Łukaszem Łanowskim. Wydawało się na początku, że Łanowski swoimi skrótami dystansu może przekonać sędziów, ale Tomica z minuty na minutę zdobywał przewagę i nawet udało mu się posłać przeciwnika na deski wysokim kopnięciem. Odpowiednie wykorzystanie nóg reprezentanta PACO Team Katowice zapewniło mu zwycięstwo i być może perspektywę pojedynku o pas do 60 kg. Obaj fighterzy dali wyjątkowo dobre widowisko, które rozgrzało publikę gromadzącą się na trybunach hali MOSiR w Zabrzu. Kartę wstępną zamykał Łukasz Lipniacki i weteran światowych ringów Dzevad Poturak. Można mówić, że Bośniak odcina kupony od dawnej sławy, że przegrał dziesięć razy z rzędu, ale na Polaka tym razem wystarczyło. "BH Machine" tym razem nieźle radził sobie w półdystansie, dość łatwo do niego przechodząc. Ostatecznie sędziowie wskazali wygraną przybysza z Bałkanów.

Główna część zaczęła się od starcia w kategorii -75 kg między Michałem Ronkiewiczem a Adrianem Mitu. W trudnych warunkach panujących w hali (było bardzo ciepło) Polak przez pierwsze dwie rundy kontrolował przebieg wydarzeń. Rumuński rywal przebudził się w ostatniej odsłonie, która była zdecydowanie najciekawszą. Ostatecznie to jednak Ronkiewicz jednogłośnie został wskazany przez sędziów. Następnie na ring weszły jedyne awizowane tego dnia kobiety. Jedna z najlepszych polskich fighterek rywalizująca na zasadach K-1 Iwona Nieroda bez większego problemu odprawiła Austriaczkę Yael Yvon.

W kolejnym pojedynku doszło do konfrontacji wrocławsko-warszawskiej. Dominik Zadora przez dwie pierwsze rundy prowadził na kartach sędziowskich z byłym mistrzem świata w muay thai Wojciechem Kosowskim. Zawodnik stołecznej Palestry słynie z tego, że rozkręca się powoli, lecz w tym przypadku zajęło mu to zdecydowanie za długo. Dopiero w trzecim starciu Kosowski ruszył do przodu, co pozwoliło tylko zmniejszyć straty. Zadora wygrał jednogłośną decyzją, co pozwoliło mu wrócić na zwycięską ścieżkę po nokaucie z rąk Anatolego Hunanyana na DSF 13 w lutym.

Jedną z najlepszych tego wieczoru była debiutancka walka w Wojciecha Kazieczki w DSF. Brat znanego z KSW Macieja dostał na dzień dobry trudnego rywala. Miał bić się z Mateuszem Rajewskim, czyli kimś z czołówki kategorii -65 kg w Polsce. Efektowny, ofensywny styl zielonogórzanina kontra wysoki poziom techniczny przedstawiciela rodziny Rajewskich był gwarancją emocji. Już w jednej z pierwszych wymian Kazieczko wylądował na deskach po mocnym sierpowym. Płocczanin przez pierwsze 6 minut pokazywał bardzo dobrą postawę w defensywie i kontrataki. W ostatniej odsłonie Kazieczce udało się nieco podkręcić tempo, lecz zabrakło czasu. Poza tym nie bez znaczenia była punktacja 8-10 po liczeniu w pierwszej rundzie. „Rzeźnik” wygrał po raz kolejny i wydaje się, że wkrótce dostanie okazję rewanżu z urzędującym mistrzem Janem Lodzikiem.

Następnie między linami zameldowało się dwóch fighterów na co dzień rywalizujących w formule MMA. Michał Kita w konfrontacji z Denisem Górniakiem pokazał świetną pracę nóg, czując dystans i zmieniając co chwilę pozycje, nie dając sobie przy okazji nic zrobić. Poza tym „Masakra” mocno uszkodził wykroczną nogę kilkanaście lat młodszego „Flintstona”, którego jedynym pomysłem na wygraną był szybki prawy zamachowy. Tym razem się jednak nie udało. Kita dość pewnie zwyciężył 24 kg cięższego youtubera, chociaż zapowiadanych iskier nie było.

Wkrótce zaczęły się pojedynki o pasy mistrzowskie. W wadze -71 kg na pole walki wyszli Rafał Dudek i Jarosław Daschke, dając świetne widowisko. W pierwszej rundzie gdańszczanin pokazał wielką dynamikę i umiejętność przechodzenia do półdystansu. U Dudka ewidentnie wystąpił problem z czuciem odległości i szczelną gardą. Obie te rzeczy nowosądeczanin poprawił w kolejnej odsłonie i wydawało się, że kontroluje to, co dzieje się w ringu. Wszystko zmieniła efektowna akcja Daschkego, który w czwartym starciu trafił wysokim kopnięciem po przeskoku i spowodował liczenie przeciwnika. W piątej odsłonie fighter z Fight House Nowy Sącz próbował nadgonić, wiedząc, że przegrywa na punkty. Taki scenariusz był wymarzony dla gdańskiego kickboksera, który lubi mocne wymiany. Postawił w ten sposób kropkę nad „i”, tym samym zostając pierwszym posiadaczem tytułu DSF w prestiżowej kategorii -71 kg.

W pierwszej obronie mistrzostwa w limicie do 86 kg Maksymilian Bratkowicz bił się w rewanżowym pojedynku z Brice'em Kombou. Wrocławianin przez pierwsze trzy odsłony trzymał się nieźle, wymieniając kopnięcia, pokazując prawdziwą siłę podczas wymian. Dopiero w drugiej połowie tej konfrontacji zaczęły się problemy z kondycją. Kameruńczyk jednak nie był w stanie tego wykorzystać, chociaż szczególnie w finałowej rundzie kilkakrotnie mocno trafił wyczerpanego Polaka. Bratkowicz przez ostatnie 6 minut walczył już właściwie siłą woli, ale ostatecznie jako pierwszy w zawodowej karierze zwyciężył Kombou. Pas po korzystnej decyzji pojechał z powrotem do stolicy Dolnego Śląska.

W walce wieczoru rękawice skrzyżowali mistrz do 81 kg Kamil Jenel i Eduard Aleksanjan. Bułgar dobrze wszedł w pojedynek, próbując narzucić własne zasady gry, czym Polak był ewidentnie zaskoczony. Pochodzącemu z Rudy Śląskiej zawodnikowi chwilę zajęło odnalezienie rytmu i ustawienie rywala pod siebie. Wkrótce zaczęła się walka na przełamanie w stylu Jenela, u którego widać było dobre przygotowanie fizyczne. Swoimi kombinacjami co chwila zmuszał do bułgarskiego przeciwnika do obrony, samemu przy okazji zbierając dużo ciosów na gardę. Konsekwentnie okopywał wykroczną nogę Aleksanjana, czym w czwartej odsłonie doprowadził do dwóch liczeń. Za drugim razem rywal pokazał, że ma już dość, co oznaczało, że „Lider” obronił mistrzostwo. Wszystko wskazuje na to, że do akcji wróci we wrześniu w rewanżu z Kamilem Rutą.

Wyniki gali DSF Kickboxing Challenge 16:

karta wstępna:

-71 kg: Jakub Rajewski pok. Kamila Piątkiewicza jednogłośną decyzją

-91 kg: Mateusz Janu pok. Patryka Klapsie przez TKO w 3 rundzie (niskie kopnięcia)

-81 kg: Patryk Małecki pok. Artura Giersa jednogłośną decyzją

-60 kg: Dominik Tomica pok. Łukasza Łanowskiego jednogłośną decyzją

+96 kg: Dzevad Poturak pok. Łukasza Lipniackiego jednogłośną decyzją

karta główna:

-75 kg: Michał Ronkiewicz pok. Adriana Mitu jednogłośną decyzją

-56 kg: Iwona Nieroda pok. Yael Yvon jednogłośną decyzją

-77 kg: Dominik Zadora pok. Wojciecha Kosowskiego jednogłośną decyzją

-65 kg: Mateusz Rajewski pok. Wojciecha Kazieczkę jednogłośną decyzją

+96 kg: Michał Kita pok. Denisa Górniaka jednogłośną decyzją

o pas -71 kg: Jarosław Daschke pok. Rafała Dudka niejednogłośną decyzją

o pas -86 kg: Maksymilian Bratkowicz pok. Brice'a Kombou jednogłośną decyzją

o pas -81 kg: Kamil Jenel pok. Eduarda Aleksanjana przez TKO w 4 rundzie (niskie kopnięcia)

