Superliga tenisistów stołowych. Pożegnanie Jorgena Perssona w Wieliczce

Jorgen Persson, jeden z najwybitniejszych tenisistów stołowych w historii, żegna się z polską superligą. Szwed, reprezentujący barwy Palmiarni Zielona Góra, ostatni raz wystąpi we wtorkowym spotkaniu z Wartą Kostrzyn. Mecz odbędzie się w hali „Solne Miasto” w Wieliczce.

52-letni Persson ma w dorobku pięć tytułów mistrza świata - jeden indywidualny w 1991 roku i cztery drużynowe. Był też dziewięciokrotnym mistrzem Europy w grze pojedynczej, podwójnej i drużynowo. W zielonogórskim klubie grał w trzech poprzednich sezonach.

"Joergen już wycofuje się z zawodowego grania, bierze jeszcze udział w turniejach pokazowych, więc postanowiliśmy go uroczyście pożegnać. Jako miejsce rozegrania tego meczu wybraliśmy Wieliczkę, bo nasz klub od dawna współpracuje z tym miastem. Spotkania tam są zawsze bardzo dobrze zorganizowane i cieszą się dużym zainteresowaniem" - powiedział inny zasłużony zawodnik zielonogórskiego klubu Lucjan Błaszczyk, który także po tym sezonie zakończy swoją karierę.

To właśnie za sprawą Błaszczyka Persson grał w zielonogórskim klubie.

"Persson był jednym z najlepszych tenisistów stołowych w historii, to żywa legenda tej dyscypliny. Cieszę się, że udało mi się namówić go do gry w naszym klubie, bo kibice mieli okazję oglądać jego występy przez kilka sezonów. Prezentował efektowny styl, lubił długie wymiany i zawsze był fair przy stole. Stoczyliśmy razem wiele wspaniałych pojedynków. Najbardziej w pamięci utkwił mi jeden z mistrzostw Europy w 1998 roku, kiedy w półfinale turnieju drużynowego ograliśmy Szwecję 4:3, a ja pokonałem właśnie Perssona i Jana-Ove Waldnera" - wspomina Błaszczyk.

Oprócz Perssona i Błaszczyka trzecim zawodnikiem w składzie Palmiarni będzie Japończyk Taku Takakiwa. "Przyleci specjalnie do Polski, gdyż jego marzeniem było zagrać w jednej drużynie z Perssonem" - wyjaśnia Błaszczyk.

Po 16 kolejkach superligi Palmiarnia zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 24 punktów. Warta jest 11. i ma 13 pkt. Wtorkowe spotkanie w rozpocznie się o godz. 18.