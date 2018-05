Wyjazdowe wygrane Kolpingu Frac Jarosław i Dekorglassu Działdowo

Kolping Frac Jarosław i Dekorglass Działdowo przybliżyły się do awansu do finału superligi tenisistów stołowych. We wtorek oba kluby wygrały po 3:1 pierwsze, wyjazdowe mecze półfinałowe, a punktowali głównie Azjaci. Rewanże w piątek.

W derbach Podkarpacia jarosławianie, najlepsi w sezonie zasadniczym, pokonali Fibrain AZS Politechnikę Rzeszów. Znów nie do zatrzymania był Chińczyk Hou Yingchao, który do wtorku legitymował się bilansem gier 16-0 w polskiej lidze. Przegrał tylko pięć setów, choć zdarzało się, że jego rywale mieli piłki meczowe. Z "akademikami" zdobył dwa punkty, a znów bardzo zacięty był pojedynek z Brazylijczykiem Gustavo Tsuboi.

Punkt dla zespołu trenera-menedżera Kamila Dziukiewicza wywalczył także Chorwat Tomislav Pucar, który zwyciężył Rosjanina Wasilija Lakiejewa 3:1. Z kolei w drużynie gospodarzy punktował jedynie Tsuboi - 3:2 z Patrykiem Zatówką.

Z publicznością w Grodzisku Mazowieckim pożegnali się Daniel Górak i Han Chuanxi. Górak wraca po 10 latach do Francji, zaś Han ma występować w Enerdze KTS Toruń, którą 31 maja i 4 czerwca czekają baraże z innym pierwszoligowcem Strzelcem Frysztak. Ostatni mecz w hali Dartomu Bogorii udał się połowicznie Górakowi, który pokonał byłego kolegę klubowego Pawła Fertikowskiego 3:2, ale obrońcy tytułu ulegli Dekorglassowi 1:3. Han Chuanxi poniósł dwie porażki do zera.

Dekorglass zagrał bez Wong Chun Tinga z Hongkongu i Japończyka Kenty Matsudairy, którzy są na World Tourze w chińskim Shenzen. Pod ich nieobecność, trener Piotr Kołaciński zdecydował się na byłego mistrza świata w mikście Zhanga Chao. Swoje zadanie wykonał, do tego dwa "oczka" zdobył Słowak chińskiego pochodzenia Wang Yang.

Finał superligi 15 czerwca w Gdańsku.