36-letni Federer z najlepszym początkiem sezonu w karierze

Roger Federer ma 36 lat na karku, ale nie przestaje zdumiewać. 20-krotny triumfator wielkoszlemowych turniejów nigdy nie miał tak udanego startu jak w sezonie 2018. Szwajcar odniósł w tym roku 17 zwycięstw i nie poniósł żadnej porażki.

Wielu za najlepszy sezon Rogera Federera uważa ten z 2006 roku. Szwajcarski mistrz zanotował wtedy od początku szesnaście wygranych meczów z kolei, a gdy rok się kończył było ich na koncie 92. Teraz Federer kolejny raz zadziwił i pobił swoje osiągnięcie, dzięki wygranej 5-7, 6-4, 6-4 nad Borną Coriciem w półfinale Indian Wells. To nie był łatwy mecz dla 36-latka, ale po prawie 2,5 godzinie gry to on zszedł z kortu zwycięski.

- Powinienem przegrać - ocenił po spotkaniu, które uznał za najcięższe w tym roku, trudniejsze nawet od finału Australian Open. - Dwukrotnie dałem się przełamać w trzecim secie, w drugim raz. Więc bez wątpienia to był najcięższy mecz. Przeciw Marinowi (Ciliciowi w AO) raczej byłem z przodu przez większość czasu i myślę, że jedyny bardzo trudny moment to break pointy na początku piątej partii, ale udało mi się opanować sytuację - mówił Federer.

- Starałem się rozgryźć jego grę, bo on bardzo łatwo pochłania dużo energii. Świetnie odbiera. Trochę zrobiła się z tego zabawa w kotka i myszkę. I kiedy wydaje ci się, że możesz grać ofensywnie, on korzysta z nieuwagi i zmusza do obrony. Miałem nadzieję, że przez mocniejsze wymiany i pozostawanie w grze zacznę czuć się lepiej w defensywie. Na początku tego nie było - tłumaczył, pytany o trudny początek meczu, gdy w drugiej partii przegrywał już 2-4.

W finale Federer zmierzy się z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro, który bez większych problemów pokonał Kanadyjczyka Milosa Raonicia 6-2, 6-3.

