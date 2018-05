Aleksandra Wozniak szuka wsparcia w internecie

Kanadyjska tenisistka polskiego pochodzenia Aleksandra Wozniak, która spadła z 21. na 336. miejsce w rankingu, rozpoczęła zbiórkę w serwisie crowdfundingowym. 30-latkę można wesprzeć za pośrednictwem platformy GoFundMe.

Zdjęcie Aleksandra Wozniak /Getty Images

Kanadyjka nie ma na koncie spektakularnych sukcesów, mimo to otarła się o pierwszą dwudziestkę rankingu. Wygrała jeden turniej WTA. W 2008 roku okazała się najlepsza w Stanfordzie. Rok później doszła do 4. rundy Rolanda Garrosa i były to jej najlepsze chwile w karierze.

Ostatnie lata to jednak pasmo niepowodzeń. Zmagająca się z kontuzjami Wozniak spadła do tenisowej drugiej ligi, czyli została zmuszona do rozgrywania do turniejów niższej rangi ITF. W tym roku na tym poziomie wygrała tylko dwa mecze, w związku z czym zaczęła szukać innych rozwiązań. Jej najnowszym pomysłem jest zbiórka w internecie, która pozwoli jej na kontynuowanie kariery i opłacenie trenera.

"Znalazłam się w takiej sytuacji, że potrzebuję wsparcia, by kontynuować karierę. Moim celem jest powrót do top 100. Byłam 21. na świecie. Obecnie zajmuję 336. miejsce. Nie mam wsparcia i potrzebuję pomocy, dlatego szukam osób, które mogłyby do mnie dołączyć i mnie wesprzeć" - napisała zdesperowana Aleksandra Wozniak, zachęcając do symbolicznego wstąpienia do jej teamu.

Do niedzieli tenisistce udało się zebrać 3 z 50 tys. dolarów.