Alexander Zverev: Jestem już trochę zmęczony

Przed rokiem Alexander Zverev wygrał w Rzymie swój pierwszy turnieju rangi ATP World Tour Masters 1000. Wówczas był dopiero 17. tenisistą rankingu ATP. Dziś jest trzecim i po wygranej z Davidem Goffinem 6:4, 3:6, 6:3 ponownie znalazł się w najlepszej czwórce imprezy na kortach Foro Italico.

Do zwycięstwa nad finalistą Finałów ATP z 2017 roku "Sascha” potrzebował godziny i 47 minut. Dla Niemca była to 12. wygrana z rzędu, po triumfach w Monachium i ubiegłotygodniowym Mutua Madrid Open.

- Po prostu cieszę się z kolejnego półfinału. To mój trzeci tydzień gry z rzędu. Jestem oczywiście trochę zmęczony, ale to część naszego sportu. W trudnych chwilach trzeba odnaleźć swoją drogę i mi się to dziś udało – powiedział Zverev.

- W końcówce popisałem się kilkoma niesamowitymi uderzeniami. Jestem w półfinale i tylko to się liczy – dodał.

21-latek walczy w Rzymie o swój ósmy turniejowy łup. Jeśli osiągnie ten cel, obejmie prowadzenie w rankingu ATP Race To London. W spotkaniu o finał rywalizować będzie z Chorwatem Marinem Cziliciem, dla którego będzie to pierwszy półfinał ATP Masters 1000 na ziemi.

- To będzie trudny bój. Prezentujemy się dość podobnie, obaj mamy około 200 cm wzrostu, dobrze serwujemy i dobrze poruszamy się po korcie. Czeka nas niezła zabawa – ocenił Zverev.

