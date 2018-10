Alexander Zverev w półfinale w Szanghaju i ATP Finals

Alexander Zverev zapewnił sobie występ w tegorocznym ATP Finals. "Sascha" pokonał w piątkowym ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju rozstawionego z "11" Brytyjczyka Kyle’a Edmunda 6:4, 6:4. W sobotnim półfinale spotka się z Novakiem Djokoviciem lub Kevinem Andersonem.

Dla Niemca będzie to drugi z rzędu występ w ATP Finals. Jest on piątym singlistą, któremu udało się wywalczyć kwalifikację do imprezy, która odbędzie się w Londynie w dniach 11-18 listopada. Przed nim uczynili to Rafael Nadal, Novak Djoković, Juan Martin del Potro i Roger Federer.

Wygrana nad Edmundem była dla Zvereva 49. w sezonie. Więcej nie ma nikt w męskim tourze. Drugi w tym zestawieniu Dominic Thiem ma 48 zwycięstw.

W piątek Edmund starał się grać agresywnie, ale dwa błędy z forhendu w gemie otwarcia sprawiły, że "Sascha" już na początku zanotował breaka i prowadzenie dowiózł do końca. W drugim secie Zverev przełamał rywala na 3:2 i to wystarczyło do zwycięstwa w całym meczu.