Alexander Zverev w półfinale zagra z Chungiem

Alexander Zverev pokonał 6:3, 6:2 Jana-Lennarda Struffa i awansował do półfinału BMW Open by FWU w Monachium. Dla Niemca było to 19. zwycięstwo w sezonie. W spotkaniu o finał jego rywalem będzie Koreańczyk Hyeon Chung, który wygrał ich dwa dotychczasowe pojedynki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alexander Zverev pokonał Richarda Gasqueta w Monte Carlo. Wideo Eurosport

Do triumfu nad Struffem Zverev, turniejowa jedynka i obrońca tytułu, potrzebował ledwie 62 minut. Teraz czeka go jednak dużo trudniejsze zadanie, bo z Chungiem przegrywał już w 2017 roku w Barcelonie i podczas tegorocznego Australian Open.

Reklama

Dla Koreańczyka to drugi półfinał w Monachium z rzędu. W meczu o najlepszą czwórkę rozstawiony z czwórką tenisista pokonał 6:3, 6:4 Słowaka Martina Klizana, triumfatora imprezy z 2014 roku.

- Cieszę się, że kolejny raz udało mi się awansować w Monachium do półfinału. Trudno było mi wygrać z leworęcznym Słowakiem. On dobrze gra z końcowej linii i zmuszał mnie do ciągłej koncentracji – przyznał 21-letni Chung.