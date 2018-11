Startujący w tenisowym turnieju masters w Londynie Kevin Anderson za każdego asa serwisowego w zwycięskim meczu z Japończykiem Kei Nishikorim (6:0, 6:1) ofiarował 100 dolarów dla straży pożarnej walczącej z pożarem lasów w Kalifornii.

W spotkaniu z Nishikorim asów serwisowych uzbierało się dziesięć.



O akcji Andersona poinformowała na jednym z portali społecznościowych jego żona.

Szalejące od kilku dni pożary lasów w Kalifornii przynoszą tragiczne żniwo. We wtorek poinformowano, że do 42 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar, co oznacza, że jest to najbardziej śmiercionośny żywioł w historii tego amerykańskiego stanu. Zniszczeniu uległo ponad 7,1 tys. budynków.