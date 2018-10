Andre Agassi nie gra z żoną Steffi Graf w tenisa

Były lider światowego rankingu tenisistów Andre Agassi, który od 17 lat jest mężem jednej z najlepszych zawodniczek na kortach Niemki Steffi Graf zdradził tajemnicę udanego małżeństwa. - Nie gramy razem w tenisa - powiedział 48-letni Amerykanin.

Zdjęcie Andre Agassi /Eurosport

Obydwoje należą do wybitnych osobistości tenisa, mają twarde charaktery, ale tworzą udany związek. Są znani z zaangażowania w akcje charytatywne. Właśnie tylko podczas takich sytuacji spotykają się na korcie. Szczególną opieką otaczają dzieci w rodzinnym mieście tenisisty Las Vegas.

- Nie gramy razem w tenisa, ale czasami robimy wyjątek i czynimy to w aukcjach charytatywnych lub dajemy lekcje tenisa. Moja rada na dobre małżeństwo jest prosta. Trzeba szanować indywidualizm drugiego człowieka i pamiętać, że jest on "kompletny" sam w sobie. Gdy spotka się tę drugą osobę, rozpoczyna się praca na całe życie. Trzeba pomagać sobie nawzajem i sprawić, by każdy w związku doskonalił się w swoich słabszych obszarach - zdradził Agassi na stronie tennisworldusa.org.

Słynna Niemka zajmuje trzecie miejsce na liście wszech czasów triumfatorek wielkoszlemowych turniejów w singlu - 22 wygrane, a w sumie ma 107 zwycięstw na kortach. Jest mistrzynią olimpijską z Seulu (1988) i wicemistrzynią z Barcelony (1992). Karierę zakończyła w 1999 roku, a w 2001 roku poślubiła Agassiego.

Amerykanin, starszy od żony o kilkanaście miesięcy, ostatni mecz rozegrał podczas US Open w 2006 roku. W trzeciej rundzie uległ Benjaminowi Beckerowi, a publiczność zgromadzona na korcie Arthura Ashe'a zgotowała mu owację na stojąco. Odniósł 60 turniejowych zwycięstw, w tym osiem w Wielkim Szlemie i 17 w prestiżowym cyklu ATP Masters Series (obecnie ATP Masters 1000).