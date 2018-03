Andy Murray wróci do gry tydzień wcześniej

Andy Murray ogłosił, że do jego pierwszego startu po kontuzji biodra dojdzie na kortach trawiastych 's-Hertogenbosch. Turniej Ricoh Open startuje w drugim tygodniu czerwca, dzień po zakończeniu wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.

Zdjęcie Andy Murray /PA Sport

Trzykrotny mistrz wielkoszlemowy pauzuje od zeszłorocznego Wimbledonu, w którym odpadł w ćwierćfinale z Samem Querreyem. Powrót na korty wielokrotnie już przekładał, ponieważ na przeszkodzie ciągle stawało biodro, które w końcu zdecydował się zoperować.

30-letni tenisista, który po latach niedawno stracił na rzecz Kyle'a Edmunda honorowy tytuł brytyjskiego numeru 1, wreszcie wznowił treningi i jego powrót do gry zaczął nabierać realnych kształtów. Murray jest w dobrych rękach, bowiem trenuje w akademii Patricka Mouratoglou, czyli trenera Sereny Williams.

Już wcześniej Szkot planował występ w Queen's, ale najpierw tydzień wcześniej zagra w 's-Hertogenbosch. - Słyszałem dużo dobrego o tym turnieju, czyli korty muszą być tam bardzo dobre. Będzie to znakomita okazja, żeby się przygotować do Wimbledonu - powiedział Andy Murray, który do tej pory omijał 's-Hertogenbosch.

Jest też możliwość, że w Andy'ego Murraya zobaczymy w akcji jeszcze wcześniej. Brytyjskie media spekulują, że szkocki tenisista może się zdecydować na rozgrzewkowe starty w challengerach w Glasgow (30 kwietnia) czy też Loughborough (21 maja). Miałby na nie blisko, choć oba turnieje rozgrywane są na kortach twardych, a nie na trawie.