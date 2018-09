Andy Murray zaczyna jeden z dwóch ostatnich turniejów w sezonie

W tym tygodniu Shenzhen, w następnym Pekin i to by było na tyle. Andy Murray ogłosił, że w Azji rozegra dwa ostatnie turnieje w sezonie. Nękany przez kontuzje zawodnik chce się optymalnie przygotować do nowego sezonu.

Zdjęcie Andy Murray /PA Sport

- Po tych dwóch startach kończę sezon, aby wrócić mocniejszym w 2019 roku - zapowiedział Andy Murray.

- Ostatni czas był już pozytywny. Z dodatkową pracą, którą dołożę w najbliższych miesiącach, będę bliższy ponownej gry na moim najwyższym poziomie - wyjaśnił decyzję o przedwczesnym zakończeniu sezonu Murray.

Szkot pauzuje od US Open, w którym odpadł w 2. rundzie z Fernando Verdasco. Na korty wróci w Shenzhenie. W pierwszym meczu we wtorek szkocki tenisista spotka się z reprezentantem gospodarzy, 340. na świecie Zhizhenem Zhangiem, który tak jak Andy Murray dostał dziką kartę.

Zmagający się z problemami zdrowotnymi Szkot nie ma dużo lepszego rankingu, w poniedziałkowym notowaniu spadł na 311. miejsce, ale z rywalami pokroju Zhanga nawet nie w pełni zdrowy nie powinien mieć żadnych problemów.