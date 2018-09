Andy Roddick wybija Rogerowi Federerowi szatański pomysł z głowy

Choć Roger Federer niedawno przebąkiwał o możliwym powrocie na korty ziemne, były znakomity amerykański tenisista Andy Roddick kategorycznie odwodzi go od tego pomysłu.

Zdjęcie Andy Roddick i Roger Federer /Eurosport

W sezonie 2018 Roger Federer powtórzył manewr z poprzedniego roku, kiedy zdecydował się ominąć cały sezon na niebywale wymagających fizycznie kortach ziemnych, schodząc z drogi przede wszystkim Rafaelowi Nadalowi.

Reklama

Plan się powiódł, bo przed rokiem Federer wygrał oba turnieje na trawie, do których się zapisał: Halle i Wimbledon. W tym sezonie Szwajcar zatrzymał się w finale w Halle i ćwierćfinale na Wimbledonie.

Szwajcarski mistrz ma już swoje lata, dlatego z każdym rokiem będzie mu trudniej. Mimo to Roger Federer nie wykluczył, że kiedyś jeszcze wróci na zdominowane przez Nadala korty ziemne.

Pomysł z głowy wybija mu Andy Roddick. - On nie powinien wychodzić już na mączkę. To jest naprawdę ciężkie dla organizmu. Po prostu nie powinien. Zrób to, powiedz nie - poradził Szwajcarowi Roddick.

Roger Federer ma na koncie 20 tytułów wielkoszlemowych, z czego tylko jeden na kortach ziemnych. W Paryżu zwyciężył w 2009 roku.