Armenulić: To Djoković pomógł Agassiemu

Radmilo Armenulić, były serbski tenisista, a obecnie trener, od samego początku był przeciwnikiem rozpoczynania przez Novaka Djokovicia współpracy z Andre Agassim. Jego zdaniem, Amerykanin nie miał pozytywnego wpływu na grę "Nole'a". O rozstaniu po niemal roku Agassi poinformował kilka dni temu.

Zdjęcie Andre Agassi (z lewej) i Novak Djoković /Reuters

- Od pierwszego dnia byłem przeciwny tej współpracy. Andre nic dla Novaka nie zrobił. Co więcej, to Novak mu pomógł, bo pozwolił zaistnieć jako trenerowi. Agassi odszedł, bo nie wiedział, co ma robić – ocenił Armenulić.

- Novak gra lepiej z końcowej linii niż grał Agassi i lepiej też returnuje. Czego więc Amerykanin mógł go nauczyć? – zapytał były trener Gorana Ivanisevicia.

Ośmiokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych obecnie sklasyfikowany jest na 13. miejscu na świecie. Z powodu kontuzji łokcia opuścił jednak drugą część poprzedniego sezonu, a w tym roku nie potrafi na razie odnaleźć swojej normalnej formy.

Kolejnym turniejem Serba ma być impreza w Monte Carlo. Do dziś "Nole" Djoković nie ogłosił jeszcze nazwiska następcy Agassiego.