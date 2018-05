ATP Estoril. Pablo Carreno-Busta wyeliminowany w półfinale

Broniący tytułu Hiszpan Pablo Carreno-Busta, rozstawiony z numerem drugim, przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 2:6, 3:6 w półfinale tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Estoril. Do finału awansował także Portugalczyk Joao Sousa.

Tiafoe i Sousa zagrają ze sobą po raz pierwszy. Obaj mają już w dorobku zwycięstwa w turniejach ATP - Tiafoe triumfował w tym roku w Delray Beach, a Sousa w 2013 w Kuala Lumpur i dwa lata później w Walencji.

Wyniki półfinałów:

Joao Sousa (Portugalia) - Stefanos Tsitsipas (Grecja) 6:4, 1:6, 7:6 (7-4)

Frances Tiafoe (USA) - Pablo Carreno-Busta (Hiszpania, 2) 6:2, 6:3