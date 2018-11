Rozstawiony z "dwójką" Roger Federer pokonał Austriaka Dominica Thiema (6.) 6:2, 6:3 w meczu grupowym ATP Finals. Szwajcarski tenisista uniknął odpadnięcia z kończącego sezon turnieju masters w Londynie i zachował szanse na awans do półfinału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boski refleks Federera w meczu z Djokoviciem. Wideo Eurosport

Federer niespodziewanie w niedzielę w swoim pierwszym pojedynku w Grupie Lleytona Hewitta uległ Japończykowi Kei Nishikoriemu 6:7 (4-7), 3:6. Zanotował wówczas zaskakująco dużo jak na niego błędów. Gdyby słynny zawodnik z Bazylei, który ma w dorobku sześć triumfów w tej imprezie, zanotował drugą porażkę, to pożegnałby się z rywalizacją na pierwszym etapie zmagań. Zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych - ku uciesze tłumu zgromadzonych na trybunach kibiców - odrodził się jednak we wtorek i bez większych problemów uporał się z Thiemem.

Reklama

37-letni Federer po raz 16. startuje w mastersie. W dotychczasowych występach 14 razy dotarł co najmniej do półfinału.

Za dwa dni czeka go ostatnie spotkanie grupowe, w którym zmierzy się z Kevinem Andersonem. Rozstawiony z "czwórką" tenisista z RPA we wtorek rozgromił Nishikoriego (Azjata zastąpił w tej edycji ATP Finals kontuzjowanego Argentyńczyka Juana Martina del Potro) 6:0, 6:1. Ma on na koncie dwa zwycięstwa bez straty seta i jest w najlepszej sytuacji w tej grupie. Byłby już pewny awansu do półfinału, gdyby Thiem wygrał z Federerem. Przed ostatnią turą meczów matematyczne szanse na przejście do kolejnego etapu zachowali wszyscy czterej gracze.

We wtorek drugą kolejkę spotkań rozegrali także debliści z Grupy Llodra-Santoro. Zwycięstwa odnieśli Brytyjczyk Jamie Murray, i Brazylijczyk Bruno Soares (4.) oraz Raven Klaasen z RPA i Nowozelandczyk Michael Venus (6).

W środę drugie mecze zagrają singliści z Grupy Gustavo Kuertena - najwyżej rozstawiony Serb Novak Djoković (lider światowego rankingu), Niemiec Alexander Zverev (3), Chorwat Marin Cilic (5) i Amerykanin John Isner (8). Tego dnia zaprezentują się również specjaliści w grze podwójnej z Grupy Knowlesa-Nestora, wśród których są Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Rozstawiony z "trójką" polsko-brazylijski duet, który zaczął występ od porażki z Amerykanami Mike'em Bryanem i Jackiem Sockiem 3:6, 6:7 (5-7), zmierzy się teraz z Francuzami Pierre-Hugues'em Herbertem i Nicolasem Mahutem.

Pula nagród w ATP Finals wynosi 8,5 mln dolarów. Finały w obu konkurencjach zaplanowano na niedzielę.

Zdjęcie Roger Federer / AFP

Wyniki trzeciego dnia turnieju:

gra pojedyncza - Grupa Lleytona Hewitta:

Kevin Anderson (RPA, 4) - Kei Nishikori (Japonia, 7) 6:0, 6:1

Roger Federer (Szwajcaria, 2) - Dominic Thiem (Austria, 6) 6:2, 6:3

tabela

M W P sety

1. Kevin Anderson (RPA) 2 2 0 4-0

2. Kei Nishikori (Japonia) 2 1 1 2-2

3. Roger Federer (Szwajcaria) 2 1 1 2-2

4. Dominic Thiem (Austria) 2 0 2 0-4

gra podwójna - Grupa Llodra-Santoro:

Raven Klaasen, Michael Venus (RPA, Nowa Zelandia, 6) - Nikola Mektic, Alexander Peya (Chorwacja, Austria, 7)

7:6 (7-5), 7:6 (7-5)

Jamie Murray, Bruno Soares (W. Brytania, Brazylia, 4) - Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (Kolumbia, 2) 6:4, 6:3

M W P sety

1. Murray, Soares 2 2 0 4-1

2. Klaasen, Venus 2 1 1 3-2

3. Cabal, Farah 2 1 1 2-2

4. Mektic, Peya 2 0 2 0-4