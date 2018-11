ATP Finals. Kei Nishikori zastąpi Juana Martina del Potro

Japończyk Kei Nishikori zastąpi kontuzjowanego Argentyńczyka Juana Martina del Potro w kończącym sezon tenisowy turnieju masters - ATP Finals, który rozpocznie się 11 listopada w Londynie.

Del Potro, zajmujący czwarte miejsce w rankingu ATP, doznał kontuzji kolana w ubiegłym miesiącu podczas turnieju w Szanghaju.

- To dla mnie frustrujące, że nie jestem w stanie rywalizować w Londynie. Jest to specjalny turniej, a ja próbowałem zrobić wszystko, by z moim kolanem było lepiej. Rehabilitacja przebiega dobrze, ale potrzebuję więcej czasu - oświadczył w sobotę Argentyńczyk, cytowany przez organizatorów zawodów.

Nishikori uzupełni stawkę ośmiu najlepszych tenisistów sezonu. Już wcześniej awans do turnieju masters zapewnili sobie: Serb Novak Djoković, Hiszpan Rafael Nadal, Szwajcar Roger Federer, Niemiec Alexander Zverev, Kevin Anderson z RPA, Chorwat Marin Cilic oraz Austriak Dominic Thiem.

W dniach 11-18 listopada w londyńskiej hali O2 Arena rywalizować będzie ośmiu najlepszych singlistów sezonu i tyle samo debli, wśród których znajdzie się polsko-brazylijska para Łukasz Kubot i Marcelo Melo.