ATP Lyon. Fritz znów pokonał Socka i jest bliżej Mediolanu

Amerykanin Taylor Fritz odniósł swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie nad rodakiem Jackiem Sockiem i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Lyonie. Po zaserwowaniu ośmiu asów Fritz pokonał rozstawionego z trójką rywala w 92 minuty 7:6(6), 6:2.

W poprzednim miesiącu 20-latek pokonał Socka w rozgrywanych na kortach ziemnych Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship i awansował do drugiego w karierze półfinału turnieju ATP Tour. W rankingu ATP Race To Milan (turniej dla najlepszych młodych tenisistów w Tourze) Amerykanin zajmuje czwarte miejsce. Awans wywalczy siedmiu najlepszych tenisistów.

O swój trzeci półfinał Fritz zagra w czwartek z Serbem Dusanem Lajovicem. Ćwierćfinalista Mutua Madrid Open pokonał kwalifikanta Filipa Horansky’ego 6:4, 7:5 i było to jego dziesiąte zwycięstwo w tym sezonie.

Problemy z awansem do ćwierćfinału w Lyonie miał z kolei rozstawiony z dwójką John Isner. Mistrz Miami Open pokonał 7:6(3), 6:3 Radu Albota i teraz zagra z Brytyjczykiem Cameronem Norrie’m. We Francji Isner walczy o czwarty finał turnieju ATP Tour na kortach ziemnych. Swój jedyny tytuł wywalczył w 2013 roku podczas Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship.

