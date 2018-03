ATP Miami. Czilić gotowy na wszystko

Rozochocił się Marin Czilić, po tym jak zaliczył najlepsze otwarcie sezonu w karierze. Po finale Australian Open chorwacki tenisista liczy na przebicie szklanego sufitu w Miami. W imprezie Czilić nigdy nie przeszedł ćwierćfinału.

Czilić szuka formy, którą miał w Melbourne. W Rio i Indian Wells rozegrał tylko po dwa mecze, co jest wynikiem znacznie poniżej jego oczekiwań.

Turniej na Florydzie też nie do końca jest jednak z bajki Chorwata. Na dziewięć startów najlepszy wynik osiągnął w 2013 roku, kiedy doszedł do ćwierćfinału, w którym uległ Andy'emu Murrayowi. Przed rokiem odpadł w pierwszym meczu z Jeremym Chardym.

- Warunki tutaj zawsze są bardzo trudne, może najtrudniejsze w całym tourze - przyznał Marin Czilić. - Mamy tu upał, wilgotność, zimne noce, tak że trzeba być gotowym na wszystko. Do tego to koniec sezonu na kortach twardych, więc to dodatkowa motywacja - dodał.

- Zacząłem świetnie ten sezon. Otworzyłem go najlepiej w karierze, a mianowicie finałem Australian Open. To dobrze nastraja przed resztą sezonu. Poprzedniego sezonu nie zakończyłem tak, jak chciałem. Oczywiście zakończyłem go na 6. miejscu, co samo w sobie jest niesamowite, ale w dalszym ciągu chcę się rozwijać i piąć w rankingu. Wierzę w to, że ten rok przyniesie mi wiele wspaniałych wyników i kolejny tytuł wielkoszlemowy - zapowiedział trzeci tenisista świata.