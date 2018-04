ATP Monte Carlo: wygrane Djokovicia i Nishikoriego w 1. rundzie

Były lider światowego rankingu wrócił na zwycięską ścieżkę. Novak Djoković po trzech porażkach z rzędu pokonał kwalifikanta Dusana Lajovicia 6-0, 6-1 w zaledwie w 56 minut. Serb wywalczył awans do drugiej rundy w ATP Masters 1000 w Monte Carlo.

“Nole" w 2018 roku rozegrał jedynie sześć spotkań. Serbski as nie może odnaleźć dawnej formy. Djoković łapie się wszelkich rozwiązań, łącznie ze zwolnieniem sztabu szkoleniowego. Kontuzja stawu łokciowego zatrzymała jego karierę. Tenisista z Belgradu zamierza zrobić wszystko, by wrócić do elity, czyli tam, gdzie niewątpliwie należy. Ostatnio Djoković widziany był w towarzystwie byłego trenera Mariana Vajdy. Być może panowie znów zaczną współpracować.

Pozbawiony dobrego rankingu Serb musiał po raz pierwszy od występu w Cincinnati w 2006 roku grać tak wcześnie w turnieju rangi Masters 1000. Djoković dosłownie zdemolował Lajovicia 6:0, 6:1 w pierwszej rundzie zawodów w Monte Carlo. Pokonanie kolegi z reprezentacji zajęło mu jedynie 56 minut. Było to czwarte zwycięstwo w sezonie oraz pierwsze od trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open.

Trzeba zauważyć, że serbski zawodnik popisał się kilkoma fantastycznymi zagraniami. Wykorzystał wszystkie cztery break pointy. W drugiej rundzie zmierzy się z Borną Ćoriciem. Chorwat znajduje się w dobrej formie, a ziemna nawierzchnia należy do jego ulubionych.

Z imprezą pożegnał się już rozstawiony tenisista. Czech Tomasz Berdych (12.) przegrał z Japończykiem Keim Nishikorim 6:4, 2:6, 1:6.

W drugiej rundzie Nishikori zagra z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.



