ATP Monte Carlo. Zverev pokonał Pouille'a w drugiej rundzie

Mischa Zverev pokonał 2:6, 6:1, 7:6 (3) Lucasa Pouille'a i awansował do trzeciej rundy rozgrywanego na kortach ziemnych turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. Po raz pierwszy w tym roku Niemiec zdołał wygrać dwa kolejne mecze.

Zdjęcie Lucas Pouille /SID

Pouille koncertowo rozpoczął wtorkowy mecz drugiej rundy, a w zwycięskim pierwszym secie wychodziło mu praktycznie każde uderzenie. W drugiej partii jego pewność siebie gdzieś wyparowała, bo po zaledwie 26 minutach przegrywał już 0:5. W finałowym secie Francuz ponownie ustabilizował grę na wyższym poziomie, a po trzecim przełamaniu w spotkaniu objął prowadzenie 4:2. Zverev popisał się jednak ekspresowym rebreakiem i losy rywalizacji rozstrzygnąć musiał tie-break. W nim Niemiec odskoczył na 4-1 i rywal nie zdołał już odrobić strat.

Pouille ma czego żałować, bo przed rokiem dotarł w Monte Carlo do drugiego półfinału turnieju tej rangi w karierze (po Internazionali BNL d'Italia 2016).

- Dawałem mu zbyt wiele szans na przełamanie. To nie była gra na wysokim poziomie. Zawiodłem szczególnie w drugim secie – powiedział po ostatniej piłce Pouille. – To on był tym agresywnym, a ja byłem spięty. To był jeden z tych meczów, o których chce się jak najszybciej zapomnieć – przyznał.

Dla Mischy Zvereva to dopiero drugi występ w drabince głównej Rolex Monte-Carlo Masters w karierze. Przed rokiem przegrał z Jirim Vesely'm już w pierwszej rundzie.