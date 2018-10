ATP Moskwa. Krecz Denisa Istomina przy piłce meczowej

Takie sytuacje zawsze wywołują spore kontrowersje. Z powodu kontuzji Denis Istomin nie dokończył spotkania 1. rundy w Moskwie z Ricardem Berankisem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby Uzbek nie skreczował przy piłce meczowej dla rywala.

Początkowo Istomin miał grać z Jeremym Chardym. Francuz zgłosił jednak kontuzję i wycofał się przed meczem. Zastąpił do „szczęśliwy przegrany” z eliminacji Ricardas Berankis.

Spotkanie toczyło się pod dyktando Litwina, który prowadził 6:4, 5:4 i 30:0. W tym momencie doszło do dziwnego zdarzenia. Podczas wymiany Uzbek upadł na kort. Wyglądało to tak, jakby specjalnie się przewrócił. Do gry już nie wrócił i przy trzech meczbolach dla rywala opuścił kort z powodu urazu. Sytuacja była nietypowa, bo bardzo rzadko ktoś kreczuje w takim momencie.

Krecz wywołał spore kontrowersje i lawinę komentarzy. Przecież Istomin mógł dograć jedną piłkę, a zdaniem wielu zachował się niesportowo. Tym bardziej, że po rzekomej kontuzji opuścił kort o własnych siłach.

Ten krecz mógł być związany z zakładami bukmacherskimi, bowiem niektóre firmy anulują zakłady w przypadku, gdy jeden z zawodników nie kończy spotkania z powodu urazu.