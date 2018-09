ATP Petersburg. Dla Wawrinki to będzie trudny sprawdzian

Dwa lata temu w swoim debiucie w Petersburg Open Stan Wawrinka dotarł do finału. W poniedziałek udanie rozpoczął swój drugi występ w turnieju, pokonując w pierwszej rundzie Słoweńca Aljaża Bedenego 7:5, 7:6(5). W kolejnym meczu będzie musiał jednak zmierzyć się z rozstawionym z "czwórką" Karenem Chaczanowem.

Zdjęcie Stan Wawrinka /SID

- To nie był łatwy mecz, bo poziom z obu stron był wysoki. Walczyłem jednak dzielnie. Pierwsze rundy nigdy nie są łatwe, szczególnie gdy brakuje treningów na korcie. To zwycięstwo bardzo mnie cieszy – podkreślił po spotkaniu Wawrinka.

W czerwcu tego roku Szwajcar zajmował 263. miejsce w rankingu ATP, najniższe od sierpnia 2003 roku. Po wygraniu sześciu z ostatnich ośmiu meczów awansował jednak na 88. pozycję. Na turniejowe zwycięstwo czeka już od maja 2017 roku, gdy okazał się najlepszy w Geneva Open.

Kolejny mecz nie będzie jednak dla Stana spacerkiem. W ostatnim czasie Rosjanin pokazał się z dobrej strony, tocząc wyrównany bój z Rafaelem Nadalem podczas US Open oraz dochodząc do półfinału Rogers Cup w Toronto.

- To będzie interesujący mecz. On gra w domu, przed własną publicznością, a w ostatnim czasie zrobił niesamowity postęp. Dobrze się znamy, to wspaniały facet – podkreślił Wawrinka.