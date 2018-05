ATP Rzym. David Goffin zaimponował mocną psychiką

David Goffin potrzebował trzech setów, by pokonać Włocha Marco Cecchinato 5:7, 6:2, 6:2 w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie. Co ciekawe, w premierowej partii prowadził już 5:1, by oddać rywalowi sześć kolejnych gemów.

Zdjęcie David Goffin /Getty Images

Potem było zdecydowanie lepiej, bo Goffin zdołał wygrać 12 z 16 rozegranych gemów, eliminując mistrza Gazprom Hungarian Open po nieco ponad dwóch godzinach. Światowy numer 10 w tym sezonie na ziemi może pochwalić się bilansem 8-3.

Spotkanie rozgrywane na korcie Pietrangeli oglądał komplet widzów. Zachwyceni scenariuszem pierwszego seta Włosi przeżyli jednak rozczarowanie po kolejnych partiach. Z każdym gemem pewność siebie Belga znacząco rosła, co przekładało się na jakość jego serwisu.

W drugiej rundzie Goffinowi może być jeszcze trudniej. Tam spotka się bowiem z mistrzem Indian Wells Juanem Martinem del Potro lub rewelacyjnym Grekiem Stefanosem Cicipasem.