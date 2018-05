ATP Rzym. Po wielkim zwycięstwie Shapovalov zostanie kanadyjską „1”

W najbliższy poniedziałek Denis Shapovalov zostanie rakietą numer 1 Kanady. Po zwycięstwie 1:6, 6:3, 7:6(5) nad Tomaszem Berdychem w pierwszej rundzie Internazionali BNL d’Italia wyprzedzi on w światowym rankingu Milosa Raonica.

19-latek, który przed tygodniem dotarł do półfinału Mutua Madrid Open, w kolejnej rundzie spotka się z Holendrem Robinem Haase.

W pierwszym secie rozstawiony w Rzymie z numerem 15 Berdych szybko objął prowadzenie 5:0, wykorzystując forhendowe błędy rywala. Po 37 minutach było już po wszystkim.

W drugiej partii Kanadyjczyk odżył, a forhend zaczął funkcjonować już dobrze. Decydujący okazał się break na 3:1.

Finałowy set upłynął bez przełamań, za to tie-break rozpoczął się od prowadzenia Shapovalova 4-0. Berdych zdołał jednak stratę odrobić, doprowadzając do remisu 5-5, ale ostatnie słowo należało do urodzonego w Tel Awiwie tenisisty.

W innym meczu Damir Dżumhur pokonał Fernanda Verdasco 6:3, 6:1 i w drugiej rundzie zmierzy się z siedmiokrotnym triumfatorem turnieju Rafaelem Nadalem.

Wyniki meczów 1. rundy:

Damir Dżumhur (Bośnia i Hercegowina) - Fernando Verdasco (Hiszpania) 6:3, 6:1



Denis Shapovalov (Kanada) - Tomasz Berdych (Czechy, 15.) 1:6, 6:3, 7:6 (7-5)



Nikołoz Basilaszwili (Gruzja) - Filippo Baldi (Włochy) 6:4, 4:6, 6:4



Diego Schwartzman (Argentyna, 14.) - Nicolas Jarry (Chile) 6:4, 6:1



Stefanos Cicipas (Grecja) - Borna Ciorić (Chorwacja) 4:1, krecz Cioricia



Lucas Pouille (Francja, 16.) - Andreas Seppi (Włochy) 6:2, 3:6, 7:6 (7-3)



2. runda:

David Goffin (Belgia, 9.) - Marco Cecchinato (Włochy) 5:7, 6:2, 6:2