ATP Rzym. Rafael Nadal koncertowo rozpoczął turniej w Rzymie

Siedmiokrotny triumfator turnieju ATP Masters 1000 w Rzymie Rafael Nadal nie mógł lepiej rozpocząć tegorocznej imprezy na Foro Italico. W swoim pierwszym meczu w 61 minut pokonał Damira Dżumhura 6:1, 6:0 i może się pochwalić bilansem na ziemi w tym sezonie 15-1. Kolejnym rywalem Hiszpana będzie Denis Shapovalov.

Zdjęcie Rafael Nadal /Getty Images

- To był udany mecz. Ważne było, by po porażce w Madrycie wrócić w odpowiednim stylu i to mi się udało. Nie brakowało mi intensywności, a i błędów popełniłem bardzo niewiele. Mniej więcej wszystko kontrolowałem i grałem skutecznie. Właśnie w ten sposób chciałbym prezentować się na korcie – powiedział Nadal.

Reklama

Jedynego gema Hiszpan stracił przy prowadzeniu 5:0 w pierwszym secie. 31-letni Bośniak dzielnie walczył do samego końca, ale na nic więcej nie było go już stać.

Rafa po ćwierćfinałowej porażce w Madrycie spadł na drugie miejsce w rankingu ATP. Szansę na powrót na szczyt będzie miał w tym tygodniu. Stanie się tak, jeśli wygra turniej w Rzymie.

W tej chwili Hiszpan może pochwalić się bilansem na ziemi 404-36. Łącznie na tej nawierzchni wywalczył już 55 tytułów.