ATP Stuttgart: Matkowski awansował do ćwierćfinału debla

Marcin Matkowski i szwedzki tenisista Robert Lindstedt awansowali do ćwierćfinału debla w turnieju ATP na kortach trawiastych w Stuttgarcie (pula nagród 656 015 euro). W meczu otwarcia pokonali Niemców Andre Begemanna i Maximiliana Marterera 7:5, 7:5.

Kolejnymi rywalami Matkowskiego i Lindstedta będą rozstawieni z "trójką" Austriak Philipp Oswald i Białorusin Maks Mirnyj lub specjalizujący się w singlu Kanadyjczyk Denis Shapovalov i Francuz Hugo Nys.

Polak, który w tym sezonie nie ma stałego partnera, ponownie połączył siły ze Szwedem. Występował z nim już na początku 2015 roku, ale współpracę zakończyli już po dwóch miesiącach. Po raz pierwszy po przerwie zagrali razem pod koniec maja w wielkoszlemowym French Open, gdzie przegrali w pierwszej rundzie z rozstawionymi z "szóstką" Francuzami Pierre-Huguesem Herbertem i Nicolasem Mahutem, późniejszymi triumfatorami paryskiego turnieju 4:6, 6:3, 6:7 (6-8).

Matkowski jest jedynym Polakiem startującym w Stuttgarcie. Turniejem tym po dwuipółmiesięcznej przerwie do rywalizacji wraca słynny Szwajcar Roger Federer. Podobnie jak w dwóch poprzednich sezonach zdecydował się on opuścić turnieje na kortach ziemnych, by lepiej przygotować się do zmagań na trawie. W ubiegłym roku dało to pożądany efekt - zwyciężył wówczas w Halle i w Wimbledonie.

