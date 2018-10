ATP Szanghaj: Hurkacz w głównej drabince

Po trzech latach doczekaliśmy się polskiego tenisisty w głównej drabince w turnieju ATP World Tour Masters 1000 w Szanghaju. W niedzielę w decydującym pojedynku kwalifikacji Hubert Hurkacz po walce pokonał Ramkumara Ramanathana 6:7 (4-7), 6:4, 7:5.

Pierwsze problemy Hurkacz miał już w sobotę, kiedy w pierwszym meczu kwalifikacji przegrał pierwszego seta z Duszanem Lajoviciem 4:6. Polski tenisista potem wygrał jednak dziewięć gemów z rzędu, aż serbski przeciwnik poddał spotkanie.

W decydującym meczu Hurkacz znów musiał odrabiać straty. Wyżej notowany Polak prowadził 3-1 w tie-breaku, ale z siedmiu kolejnych piłek wygrał tylko jedną i postawił się pod ścianą.

Z opresji Hurkacz wyszedł jednak obronną ręką. Do końca meczu był bardzo pewny na swoim serwisie, a notowany na 123. miejscu w rankingu rywal nie doczekał się żadnego break pointa. W drugim i trzecim secie Hurkacz był lepszy o jedno przełamanie i to wystarczyło do awansu.

Dla Hurkacza, który niedawno przebił się do pierwszej setki ranking, będzie to oczywiście debiut w Szanghaju. W 1. rundzie turnieju głównego zagra ze starszym o rok Hyeonem Chungiem, sensacyjnym półfinalistą Australian Open.

Ostatnim Polakiem, który miał okazję zagrać w głównej drabince Shanghai Masters, w 2015 roku był Łukasz Kubot, który zrobił awans przy okazji... rozgrzewki przed turniejem gry podwójnej. W 2014 roku jedyny raz w Szanghaju wystąpił Jerzy Janowicz.