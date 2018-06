ATP w Eastbourne. Porażka Murraya dobrą wiadomością dla brytyjskiego tenisa

W środę w 2. rundzie w Eastbourne Andy Murray przegrał z Kyle'em Edmundem 4:6, 4:6. Porażka boli, choć Szkot cieszy się, że wyrósł mu godny następca.

Gdyby obaj byli w formie, wynik pojedynku byłby sprawą otwartą. Dla Murraya był to jednak dopiero trzeci mecz po 11-miesięcznej przerwie. Pod nieobecność tenisisty z Glasgow Edmund odebrał mu tytuł rakiety numer 1 w Wielkiej Brytanii, który Murray dzierżył od 12 lat.

W najnowszym notowaniu rankingu Andy Murray spadł na 156. miejsce. Rozstrzygnięcie środowego meczu w Eastbourne było symbolicznym przypieczętowaniem zmiany warty.

- Bardzo cieszę się z tego, że Kyle'owi idzie tak dobrze. To dobrze dla brytyjskiego tenisa, szczególnie biorąc pod uwagę, w jakim jestem wieku. Mam nadzieję, że on powalczy w największych turniejach - zagrzewa do walki młodszego o osiem lat kolegę Andy Murray.

Edmund wygrał z Murrayem po raz pierwszy w trzecim pojedynku. - To pokazuje, że bardzo się rozwinąłem. Trudno ubrać to w słowa. Na pewno doda mi to dużo pewności i wiary w siebie - powiedział 23-latek urodzony w Johannesburgu.

W ćwierćfinale Nature Valley International rozstawiony z numerem 2 Kyle Edmund spotka się z Michaiłem Kukuszkinem, który w imponującym stylu odprawił z kwitkiem turniejową szóstkę Davida Ferrera 6:2, 6:0.