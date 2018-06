ATP w Londynie. Lleyton Hewitt jak wino

Lleyton Hewitt i Nick Kyrgios mogą być niebezpieczny dla każdej deblowej pary świata. Australijczycy udowodnili to w środę, wygrywając w pierwszej rundzie turnieju ATP w Londynie z dwukrotnymi mistrzami imprezy i triumfatorami tegorocznego Rolanda Garrosa Pierrem-Huguesem Herbertem i Nicolasem Mahutem 6:4, 3:6, 10-6.

„Dzikie karty” z Australii przełamały serwis Herberta w siódmym gemie. Francuzi przegrupowali się jednak w drugim secie, który rozpoczęli od prowadzenia 4:1. Tie-break był jednak popisem Hewitta i Kyrgiosa, którzy z pierwszych pięciu wymian wygrali aż cztery. Ich kolejnymi rywalami będą Brytyjczycy Kyle Edmund i Neal Skupski.

Dwa tygodnie temu w Paryżu Herbert i Mahut wywalczyli swoje 12. wspólne trofeum w grze podwójnej. Tymczasem 37-letni Hewitt w tym roku ma na swoim koncie występu w ledwie pięciu turniejach. Z Samem Grothem w parze były lider męskiego rankingu singlistów dotarł do ćwierćfinału Australian Open.

W Londynie z jedynką rozstawieni są Oliver Marach i Mate Pavic. Para numer 1 obecnego sezonu ma jednak niezwykle trudną drabinkę. W pierwszej rundzie dopiero po super tie-breaku pokonała debel Marc Lopez/Feliciano Lopez, a w środę wygrała 6:4, 6:7(6), 10-7 z parą Rohan Bopanna/Edouard Roger-Vasselin.