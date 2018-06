ATP w Londynie. Muller nie może znaleźć sposobu na Čilicia

Marin Čilić poprawił swój idealny bilans bezpośrednich spotkań z Gilles'em Muellerem. W środę Chorwat pokonał Luksemburczyka 4:6, 6:3, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP w Londynie. Trzykrotny finalista w Queen’s Clubie triumfował tu w 2012 roku.

W środowym meczu Čilić popisał się 19 asami, przy 17 rywala. Do zwycięstwa potrzebował godziny i 42 minut, a teraz może pochwalić się z Muellerem bilansem 4-0.

- Trudno było odrobić stratę seta. On serwował naprawdę dobrze. Trudno było poradzić sobie ze sprytnymi serwisami z lewej ręki. Tym bardziej, że trafiał wszędzie. Na szczęście ja poprawiłem jakość mojego serwisu – powiedział po ostatniej piłce Chorwat.

- Nie zostawiałem mu też zbyt wielu szans przy returnie. Dzięki temu utrzymałem się jakoś w tym meczu i sprawiłem, że to on odczuwał presję. Punkt po punkcie grałem lepiej. Byłem solidny i ze swojej postawy mogę być zadowolony – ocenił.

Kolejnym rywalem Čilicia będzie potężnie serwujący Amerykanin Sam Querrey, który w 2010 roku wygrał turniej w Londynie.



