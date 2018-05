ATP w Madrycie. Djokovic pokonał Nishikoriego w pierwszej rundzie

Rozstawiony z "10" Serb Novak Djokovic pokonał Japończyka Kei Nishikoriego 7:5, 6:4 w meczu pierwszej rundy turnieju ATP rangi Masters 1000 na kortach ziemnych w Madrycie (pula nagród 6,2 mln euro). Do niedawna obaj tenisiści plasowali się w ścisłej światowej czołówce.

Zarówno 12. na światowej liście Djokovic, jak i sklasyfikowany o osiem pozycji niżej Nishikori od połowy ubiegłego roku zmagają się z kłopotami zdrowotnymi i wciąż walczą o powrót do najwyższej formy.

Zawodnik z Belgradu styczniowym Australian Open powrócił do gry po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją łokcia, ale wyraźnie nie był w pełni sił. W 1/8 finału przegrał z będącym rewelacją imprezy Koreańczykiem Hyeonem Chungiem. Po odpadnięciu z rywalizacji w Melbourne zdobywca 12 tytułów wielkoszlemowych zdecydował się na operację ręki.

Wznowił rywalizację na początku marca, ale w czterech kolejnych startach - w Indian Wells, Miami, Monte Carlo i Barcelonie - szybko odpadał. Jedynie w Monako zdołał wygrać w ogóle mecz - pokonał dwóch rywali i został wyeliminowany w 1/8 finału.

W poniedziałek po raz pierwszy w tym sezonie wygrał z zawodnikiem z Top20 światowej listy.

Japończykowi we znaki daje się z kolei nadal uraz nadgarstka. W styczniu występował w imprezach niższej rangi - challengerach, a potem powoli wracał do cyklu zawodów ATP. W lutym dotarł do półfinału turnieju w Nowym Jorku, a w drugiej połowie kwietnia niespodziewanie zatrzymał się rundę dalej w prestiżowych zmaganiach w Monte Carlo. Dwa tygodnie temu skreczował w swoim pierwszym meczu w Barcelonie, ponieważ po raz kolejny miał problemy z ręką.

Kolejnym rywalem Djokovica w stolicy Hiszpanii będzie Brytyjczyk Kyle Edmund lub Rosjanin Danił Miedwiediew.