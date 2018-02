Australian Open. Tenisowy sędzia wspomina ciekawy moment z finału

Dla Rogera Federera najtrudniejszym meczem podczas niedawnego Australian Open, poza finałem, był mecz w najlepszej ósemce. Wtedy szwajcarski mistrz grał z Czechem Tomasem Berdychem. Przegrywał już w pierwszej odsłonie 2-5, ale obronił sześć piłek setowych i wygrał partię. - Musiałem być niezwykle skupiony w tym momencie - wspomina sędzia Sagar Kashyap.

Zdjęcie sagar Kashyap /From Official Website

Federer ostatecznie zapisał tamtego seta na swoim koncie po świetnym tie-breaku, a potem bez większego trudu wygrał dwie kolejne partie i awansował do półfinału. Tam zwyciężył z Koreańczykiem z Południa Hyeon Chungiem, a potem w finale po pięciosetowym boju z Marinem Cilicem z Chorwacji.

Kashyap prowadził mecz z Berdychem. - W pewnym momencie wywołałem aut po serwisie Czecha, ale szybko się poprawiłem. Federer wziął challenge. System „hawk-eye” pokazał, że piłka była milimetr na linii. Dla sędziego to świetne uczucie, gdy twoja decyzja okazuje się dobra - opowiadał Hindus.

- Oglądanie radości Federera po zwycięstwie w tym meczu, a potem w finale było świetną sprawą. Pokazywało to, jak ważne dla każdego zawodnika jest zwycięstwo w imprezie wielkoszlemowej. Widać, jak on poświęca się tej dyscyplinie i to przez tak długi czas.

Kashyap w 2015 roku prowadził finałowy mecz Wimbledonu, gdzie Novak Djoković pokonał Federera.

- Dla człowieka takiego jak ja, który dorastał, oglądając ten turniej razem z tatą w telewizji, to było wyjątkowe uczucie. Cieszyłem się, że mogłem być arbitrem w czasie tego pojedynku. Presja jest ogromna. Pod tym względem ta praca różni się od większości innych. Umiejętność ciągłej koncentracji na najwyższym poziomie oraz radzenie sobie z presją to są dwa najważniejsze elementy, które są potrzebne w tej profesji - dodał niespełna 32-letni Kashyap.