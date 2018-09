Benoit Paire teraz bardziej myśli o tenisie niż o łamaniu rakiet

Francuscy kibice przecierali oczy ze zdumienia. Ich tenisista Benoit Paire od lat jest znany z ekscentrycznego zachowania na korcie. Tym razem podczas spotkania półfinału Grupy Światowej Pucharu Davisa z Hiszpanią zaprezentował zupełnie inny, lepszy image. Gospodarze w Lille wygrali 3:2. Zwycięstwo zapewnili sobie już pierwszego dnia rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wściekły jak Benoit Paire. Wideo Eurosport

29-letni Paire przed własną widownią prezentował się zdecydowanie inaczej niż wcześniej. Pokazał wiele profesjonalizmu i poważnego podejścia. Francuz pokonał bez trudu Pablo Carreno Bustę. Zwycięzca zawsze był uważany za złego chłopca tenisa.

Reklama

- Staram się zmienić ten image już od pewnego czasu. To prawda, że moje zachowanie w przeszłości wielokrotnie wywoływało kontrowersje. Ostatnio podczas turnieju w Waszyngtonie mocno się zdenerwowałem, ale generalnie od początku roku staram się pozostawać zawsze spokojny na korcie – mówił Paire.

- Teraz chciałem potwierdzić, że o wiele bardziej myślę o samej grze niż o łamaniu kolejnych rakiet. Cieszę się, że jestem częścią reprezentacji Francji. Czuję dumę, że awansowaliśmy do finału – dodał.

Francja w listopadzie zmierzy się z Chorwacja w walce o obronę tytułu w Pucharze Davisa.

- My jesteśmy świetnym zespołem. Wszyscy jesteśmy blisko i to jest nasza siła. Jestem szczęśliwy, że mogę reprezentować moją ojczyznę. Współpraca z Benoitem jest ekscytujące. On był poza drużyną narodową przez długi czas. Chciałem zobaczyć, jak on się dogaduje z kolegami i trenuje. Wszystko było wspaniale. No i oczywiście czekaliśmy, czy zniszczy pięć albo sześć rakiet – uśmiechał się kapitan „Trójkolorowych” Yannick Noah.