Billie Jean King doczekała się swojego turnieju

Amerykański związek tenisa (USTA) postanowił uhonorować Billie Jean King, nazywając jej imieniem dwa juniorskie turnieje tenisowe.

Zdjęcie Billie Jean King /Getty Images

Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych kobiet do lat 18 i 16 od tej pory będą nosić oficjalną nazwę - The USTA Billie Jean King Girls’ 18s and 16s National Championships presented by adidas. Impreza rozgrywana jest corocznie w sierpniu na kortach Barnes Tennis Center w San Diego, a nagrodą dla triumfatorki rywalizacji tenisistek do 18. roku życia jest „dzika karta” do drabinki głównej wielkoszlemowego US Open.

Mistrzostwa USA kobiet do lat 18 rozgrywane są od 1918 roku, a imprezę wygrywały m.in. Chris Evert, Tracy Austin, Lindsay Davenport i Jennifer Capriati, a także współczesne uczestniczki cyklu WTA Tour - Catherine Bellis, Sofia Kenin i Kayla Day.

Nazwę zmienią też The USTA Intersectional Team Championships. Pięciodniowa imprezy rozgrywana na początku lipca gromadzi chłopców i dziewczynki do lat 16 oraz 14. Stworzone zespoły rywalizują w nich w singlach, deblach i mikstach. Od 2019 roku turniej będzie nosił nazwę - The USTA Billie Jean King Team Championships.

„Dziękuję USTA za ten wielki zaszczyt. Rozwój, determinacja i koncentracja młodych tenisistów wciąż jest dla mnie inspiracją i mam nadzieję na dalszy wzrost popularności tenisa” – napisała na Twitterze Billie Jean King.