Borna Corić: To była bardzo dobra lekcja, choć mi się nie podobała

Choć w finale Shanghai Rolex Masters Borna Corić przegrał z Novakiem Djokoviciem 3:6, 4:6, mógł być zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć w turnieju. - To był dla mnie naprawdę dobry tydzień - przyznał 21-letni Chorwat.

- Novak był zdecydowanie lepszym zawodnikiem. Grał naprawdę dobrze. Ale ja też jestem zadowolony z tego, jak grałem. Szczerze mówiąc, nie mogłem zagrać dużo lepiej. Może mogłem ciut lepiej serwować, ale nawet gdyby tak było, to on i tak dalej by returnował moje serwisy. Tak że nie mogłem wiele z tym zrobić. To była bardzo dobra lekcja, choć nie do końca mi się podobała. Ale była bardzo dobra. Mogę dużo wyciągnąć z tego meczu - zapewnił Borna Corić, który wobec tego startu nie miał żadnych oczekiwań.

- W poniedziałek rano myślałem, że wieczorem wylecę z turnieju, a skończyłem w pierwszym w karierze finale turnieju rangi ATP World Tour Masters 1000. To coś wspaniałego - mówił pół żartem, pół serio.

Nie ma w tym przypadku, bo przez ostatni rok chorwacki tenisista poczynił znaczne postępy.

- W zeszłym roku w tym czasie miałem naprawdę duże problemy. Nie grałem dobrze. W przerwie między sezonami zdecydowałem się zmienić cały mój team. Zdecydowałem się też zamienić moje nastawienie - przypomniał finalista turnieju w Szanghaju, który w tym tygodniu odprawił z kwitkiem między innymi numer 2 w światowym rankingu Rogera Federera.

- Udowodniłem sobie, że znów mogę wygrywać z najlepszymi zawodnikami na świecie. To da mi dużo w kontekście następnych startów - podkreślił Borna Corić.