Borna Ćorić: To nie był mój normalny poziom

Borna Ćorić pokonał w sobotę w Szanghaju Rogera Federera 6:4, 6:4 i awansował do swojego pierwszego w karierze finału turnieju ATP World Tour Masters 1000. – Jeśli nie było to najwspanialsze zwycięstwo w karierze, to na pewno jedno z dwóch, trzech najlepszych – powiedział po ostatniej piłce Chorwat.

- To coś absolutnie wyjątkowego. Już wcześniej mówiłem, że z powodu problemów z szyją rozważałem nawet wycofanie się z turnieju. Nie grałem dobrze i nie czułem się dobrze. Nie wiedziałem więc, jak wszystko się potoczy. Nie miałem jednak nic do stracenia. Teraz osiągnąłem sto razy więcej niż oczekiwałem – podkreślił Ćorić.

- Dzisiejszy mecz był jednym z najlepszych w moim wykonaniu. Dobrze czułem piłkę. Nigdy wcześniej tak nie serwowałem. Szukałem kątów, grałem na niego, wychodziło mi praktycznie wszystko. Poziom mojej gry z pewnością jest wyższy niż przed rokiem. Nie powiem jednak, że to był mój normalny poziom – przyznał 21-latek z Zagrzebia.

Finałowym rywalem Cioricia w Szanghaju będzie Novak Djoković.